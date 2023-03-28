Kamuoyuna

Kültüral Performing Arts Tiyatrosu olarak siz tiyatro severlerle hem tiyatromuz, hem de şehrimiz İstanbul’un sanatsal ve kültürel değerine yönelik olarak paylaşacağımız önemli bir haberimiz var.

Levent Sanayi’de yer alan ve seyircisiyle buluşmaya “bizzat inşa ettiğimiz” kucağında, 2017 yılında başladığımız sahnemizde, Şubat 2023 itibariyle tüm mekansal faaliyetlerimizi sona erdirmek durumunda kaldık.

Açıldığımız günden bu yana iç yapımlarımızın yanı sıra çok sayıda bağımsız tiyatro ile birlikte perde açan bir sahne olduk; 400’den fazla oyun, özel gösterimler ve atölyeler…

Sanayi bölgesine yerleştirip “yoktan var ettiğimiz” tiyatromuzun dili, teatral üslubumuz ve tercihlerimiz son altı yıldır İstanbul bağımsız tiyatrolar hareketine önemli bir ivme kazandırdı. Sahnemize büyük zaman, emek ve şahsi bütçelerimizden önemli maddi yatırımlar yaptık. Önceliğimiz ticari hesaplar yerine, sanatın devamlılığı ve nitelik oldu.

Ancak…

Sahnemizin mülk paydaşlarından ve tiyatromuzun kurucularından biri olan destekçimiz, tek muhatabımız Yakup Almelek ile Ağustos 2022’den itibaren sağlıklı iletişim kuramadık. Bu süreçte Almelek ailesinin konuyla ilgili yeterli bilgisi olmayan fertleri tarafından tüm iletişim kanalları kapatıldı, ekibimiz aylar boyunca süren ağır bir mobbinge maruz bırakıldı.

Binamızın “resmî mülk sahipleri” olan Almelek hisse ortakları tarafından, tiyatronun “kurucu yazarı” ve “destekçisi” Yakup Almelek ile görüşmemiz engellendi.

Bu süreçte, tarafımıza gönderileceğine dair söz verilen kira sözleşmesi yanıltıcı, oyalayıcı beyanların ardından gönderilmeyerek teknik, fiziki ve hukuki olarak işimizi sürdürmemiz imkânsız hale getirildi.

Almelek ailesine asla ulaşılamadı.

Yakup Almelek ve Yağmur Yağmur’un öncülüğünde kurulan Kültüral Performing Arts’tan ani bir şekilde ayrılan Yakup Almelek, mekanın tiyatromuzun sahnesi olarak kullanılmaya devam edeceğine yönelik olarak verdiği sözü de maalesef tutmadı.

Tüm bunlarla her gün mücadele ederken, büyük özveriyle kurduğumuz yapının devamlılığı düşüncesiyle sahneyi yaşatmak bizim sorumluluğumuzdu.

Kültüral Performing Arts Tiyatrosu olarak kurucu sanat yönetmenimiz Yağmur Yağmur‘un şahsi inisiyatifi ve yaratılan maddi kaynaklarla 2022-2023 sezonunu açtık ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketlerine değin aralıksız olarak program yapmaya devam ettik.

Ancak sonrası için farklı bir tasarrufumuz olamazdı. Büyük emekle bağlı olduğumuz sahnemizi, her santimiyle vedalaşarak tahliye ettik.

Artık sahnesi olmayan bir tiyatroyuz.

Ve yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Kırgın, üzgün ve hatta öfkeliyiz.

Tiyatro mekanları sayıca o kadar az ve İstanbul için o kadar değerli ki… Paylaştığımız inanca göre sahnelerimizin her biri özel statülü birer kamusal alan. Tiyatro yapan ödeneksiz topluluklar maddi manevi müthiş zorluklar içinde, fedakârca anlatıyor hikâyelerini.

Bizim başımıza gelen bu dolambaçlı ihaneti hiçbir sanat topluluğunun tecrübe etmesini istemiyoruz. Son olsun hatta.

Tiyatro sermayeye yenilmesin. Yenilmemeli. Korunmalı ve yaşatılmalı.

Altı yıldır bizi hiçbir koşulda yalnız

bırakmayan, oyunlarımızı alkışlayan, salonumuzu şereflendiren, dijital gösterimlerimizi ve aylık programlarımızı takip eden kıymetli seyircimize, beraber çalıştığımız ekiplere ve kültür sanat kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Biz artık evimizde yokuz.

Sahnemiz boş.

Temsil ettiğimiz “alternatif tiyatro düşüncesi” artık o mekanda perde açmayacak.

Çok sevdiğimiz mahallemiz Sanayi’nin kapkaranlık sokaklarını tiyatroyla aydınlattığımız ve kapımızda kesilen ağacın yerine diktiğimiz ıhlamur ağacı için mutluyuz.

Yarın kıyamet kopacağını bilsem, bugün yeni bir tiyatro daha açardım, diyen Muhsin Ertuğrul’a saygımızla, selamımızla devam edeceğiz.

Bize yapılanı ve yaşatılanı elbette unutmayacak ve unutturmayacağız.

YENİGÜN HABER MERKEZİ