Bilindiği gibi İstanbul boğazın iki yakasına kurulmuş devasa bir kent. İstanbullular oturdukları yeri tarif ederken Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak anlatırlar.

AZrtık İstanbul yaşanması zor bire kent oldu. Bir zamanlar Halikarnas Balıkçısı adıyla tanıdığımız ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’ın sürgün yeri olan bu sünger avcılarının oturduğu şirin Halikarnas köyü bugün İstanbullular için kaçış noktası haline geldi.

Bodrum’dan söz ediyoruz. Bodrum yaz tatili için gidenler orada yerleşiyorlar. Elbette bodrum merkezde evler oldukça pahalı ama çevre köyler görece İstanbul’a göre daha ucuz. Birçok İstanbullu evlerini satıp Bodrum’a yerleşmeye başladı.

Bodruma yerleşenlerin ortak görüşü şöyle; İstanbul’da güvenli olduğundan emin bile olamadığımız yeni binalara taşınmak maddi açıdan neredeyse imkânsızdı. Bizde gözümüzü Bodrum’a çevirdik, Sonra fark ettik ki, Bodrum bu defa İstanbul’dan hiç almadığı kadar büyük bir göç alıyor. Herkesin taşınma sebebi İstanbul’un depreme karşı güvenli bir şehir olmaması. Bodrum’a gitmelerinin sebebiyse İstanbul’da olmadan İstanbul’a çok benzer bir şehir hayatı yaşayabilmek. ilçede yerleşik İstanbullu nüfusu hayli yüksek. Taşınma hazırlığı yapanlarla bu rakam artacağa benziyor. Bölgede çalışan emlak danışmanları Bodrum’u ‘Küçük İstanbul’ ve ‘İstanbul’un 3’üncü yakası’ olarak tanımlıyor...

İstanbul’un uzak yakası, Anadolu yakasına takriben 697 kilometre mesafede. Kış nüfusu yaklaşık 200 bin olan Bodrumun yaz nüfusu 1.5 milyona kadar yükselebiliyor. Özellikle yerli turistlerin rağbet ettiği Bodrum, şimdilerde kış nüfusunun da kalıcı olması nedeniyle ile de oldukça kalabalık yerleşim yeri oldu.

İlçede yerleşik İstanbullu nüfusu hayli yüksek. Taşınma hazırlığı yapanlarla bu rakam artacağa benziyor. Bölgede çalışan emlak danışmanları Bodrum’u ‘Küçük İstanbul’ ve ‘İstanbul’un 3’üncü yakası’ olarak tanımlıyor.

Şimdilerde İstanbul’un iki yakasına bir de İstanbul’un “uzak yakası” eklendi.

Yani bu aslında İstanbul’dan Bodrum’a değil, İstanbul’dan ‘Küçük İstanbul’a göçün hikayesi...

DEPREM BODRUM’U DA VURBİLİR

Elbette Kahramanmaraş depreminin, Kuzey Anadolu Fay hattındaki uyuyan depremi tetikleyebileceği korkusu İstanbul’dan göçü hızlandırdı…

Hızlandırdı ama unutmamak gerekiyor ki yaklaşan büyük Marmara depremi, en çok İstanbul’u etkileyecek. Ancak Bodrum ve çevresi de depremden ari bir bölge değil. Ege Denizi büyük depremler üreten bir alan. Bu bölgenin korkulan fayının adı; Helen Yayı… Uzmanlar yayın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.?

Bu büyük fay hattı, Bodrum, Datça, Didim, Fethiye gibi yerleşim bölgelerinde son derece etkili olacak bir fay hattı. Bodrum’un en büyük avantajı kayalık bir arazi üzerine kurulmuş olması.

BODRUM’DA DEPREM ARAŞTIRMASI

Elbette Bodrum’da da deprem araştırmaları yapılıyor. İskele Meydanı, Neyzen Tevfik Caddesi, Marina bölgesinde, sismometre cihazı ie ölçümler yapan Prof.Dr. AhmetErcan, "İki ana kırık gözledik. Bunlardan birincisi Gökova Körfezi’nin güneyinde Bodrum, Gümbet, Bitez Karaincir, Akyarlar önünden Ege Denizi’ne kavuşan diri bir kırıktır. Bu kırık genç olduğu için 6.5-6.7 değerinde bir deprem üretebilir.

Diğer kırık ise 12 metre atımı olan Kuzey Güney doğrultulu yaklaşık 15 milyon yaşındaki Gümüşlük Kocadağ önünden geçerek güneyde İstanköy’e, kuzeyde Didim’e doğru uzanan ana kırıktır. Bu kırığın 7 şiddeti dolayında geçmişte deprem ürettiğinin belirtilerini gördüm. Antik Myndos Kenti’nin batmasına da neden olduğunu tahmin ettiğimiz kırıktır.

Bu nedenle tüm önleyici tedbirler alınmalı. Teke Yarımadası incelendiğinde en sağlam bölgenin Bodrum olduğu yaptığım çalışmalarda anlaşıldı. Bodrum’daki konutlar depremi güçlü olarak duyumsamayacak. Bu açıklamaya da bağlı olarak kat sayısının arttırılmasını da önermiyorum. Bodrum Türkiye’nin önemli bir gezginci alanıdır" dedi.



Geçmişte olan depremlerin Bodrum’un bugünkü doğal yapısına ulaşmasını sağladığını belirten Ercan, "Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), İstanköy (Kos) adaları depremlerle Türkiye ana karasından ayrılmıştır. Göçüntüler sonucunda eski kentler su altında kalmış. Koylar, bükler oluşmuş. Tüm bu güzellikleri oluşan depremlere borçluyuz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ