İlk yarının son haftasında HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek son sıradan kurtulan İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından ise 4-0’lık yenilgiyle ayrıldı. 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, kalesinde gördüğü 40 golle ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda.

Kayserispor ise geride kalan 19 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 26 puan toplarken ligde 8. sırada yer alıyor. Son maçında iç sahada Beşiktaş’ı konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 2004-05 sezonunda oynanan lig maçlarında İstanbulspor rakibini sahasında 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Bu sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadelede ise sarı-kırmızılı takım rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı. (AA)