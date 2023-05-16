Galatasaray, Süper Toto Süper Lig'in 34. hafta deplasmanda şampiyonluk yolunda en önemli maçlarından birisini İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılı ekip her iki yarıda attığı birer gol ile maçı 2-0 kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük avantaj elde etti. İstanbulspor Galatasaray maçının geniş özetini gollerini ve önemli anlarını izle. İstanbulspor Galatasaray Maç özeti.

Galatasaray, İstanbulspor maçını kazanarak 3 puanın sahibi olurken Süper Lig'deki puanını 76'ya çıkararak Fenerbahçe'ye maç fazlası ile 8 puan fark attı.

Galatasaray, Süper Lig Spor Toto'nun 34. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

İstanbulspor Galatasaray Maçı özeti ve maçın önemli anları

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+11 oldu. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi'den.

Sarı-kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray bu sonucun ardından ligde 76 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kazanırsa Fenerbahçe maçlarını beklemeden şampiyonluk ilan edecek. Galatasaray, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu daha erken ilan edebilecek. İstanbulspor ligde 35 puanla kaldı.

Galatasaray, önümüzdeki hafta ligde Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbulspor, Kasımpaşa'ya gidecek.

İstanbulspor Galatasaray maç sonucu kaç kaç bitti?

İstanbulspor Galatasaray maçı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile bitti.

İstanbulspor Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

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