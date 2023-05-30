İstanbulspor Adana Demirspor şifresiz canlı İzle! İstanbulspor Adana Demirspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve Ümit Öztürk hakemlik yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor ve internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta oynanacak?

İstanbulspor - Adana Demirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanıcak

İstanbulspor -Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 4 naklen yayınlanacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Ba, Muammer, Ethemi, Lokilo, Emir, Eze

Adana Demirspor: Karacic, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Yusuf, Belhanda, Cherif Ndiaye