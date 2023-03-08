Usta oyuncular Cem Özer, Kemal Başar, Zeynep Gülmez’e, İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu’nun eşlik ettiği “Çılgın Zamanlar”, Mart ayında seyircisi ile buluşuyor. Karısını aldatarak genç sevgilisiyle evlenen ve sonrasında gelişen olaylar zincirini konu alan eserle seyirciye keyifli saatler yaşatan komedi de; Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evliliğinde mutlu bir kız… Altı ay sonra genç ve çekici karısı onu terk eder, ortağı fena kazıklar ve kızının evliliği çatırdamaya başlar. Ayrıca artık harika görünen eski karısı da, genç erkek arkadaşı ile yaşamak için dairesini satın almak istemektedir. Her şey arapsaçına döner. Ve sonrasında tahmin edemeyeceğiniz, ama kahkahalarla izleyeceğiniz olaylar zinciri birbirini izler.

OYUN TARİHLERİ:

14 Mart Cumartesi, saat 20.30 Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

17 Mart Cuma, saat 20.30 Akatlar Kültür Merkezi

18 Mart Cumartesi, saat 20.30 Şişli Cevahir

31 Mart Cuma, saat 20.30 Kozzy Kültür Merkezi