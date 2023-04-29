Dünya Atletizm Birliği "Gold Label" kategorisinde yer alan ve Avrupa'nın en iyi 3 yarı maratonu arasında kabul edilen organizasyon, 18. kez düzenlenecek.

Yenikapı Miting Alanı önünden başlayacak yarı maratonda atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.

Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yönelecek ve aynı sahil yolunu izleyerek yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamlayacak.

YOLLAR KAPATILACAK

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.AA