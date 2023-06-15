Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İstanbulkart ile ilgili “eksi bakiye vermeme” kararı alındı. Artık yetersiz bakiyede 1 geçiş hakkı tanınacak.

İstanbulkart sahiplerine, kartlarında bakiye olmadığı durumlarda 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınacak. Ancak, her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek ve ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haber sayfası da Twitter hesabından, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’unun talimatıyla hazırlanan İstanbulkart’a 15 TL avans yüklenmesi teklifi İBB Meclisince kabul edildi. Yolculuk esnasında artık “yetersiz bakiye” sesi duyulmayacak.” açıklamasında bulundu.