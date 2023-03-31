Son dönemlerde artış gösteren toplu taşıma fiyatları sebebiyle vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya başlatıldı. Peki kimler İstanbulkart 100 TL iadesi alabilecek? Tüm detaylar haberimizde. Vatandaşın maddi anlamda az da olsa rahatlamasını sağlamak amacıyla yapılan kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan bu kampanya İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların yüzünü güldürecek! Peki 100 TL iade nasıl alınır? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN KAMPANYASI

İstanbulkart kullanan vatandaşların yüzünü güldürecek haber sosyal medyadan paylaşıldı. CarrefourSA ile başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar Ramazan Ayı boyunca bu kampanyadan faydalanabilecek. Ramazan Ayı'na özel düzenlenen kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart Mobil uygulamasını indirip Ramazan kampanyasına katılım sağlamak gerekiyor. Kampanyaya katılım sağladıktan sonra CarrefourSA marketlerden yapılan 250 TL ve üzeri ikinci alışverişe 15 TL, üçüncü alışverişe 20 TL, dördüncü alışverişe 25 TL, beşinci alışverişe 40 TL; toplam 100 TL iade edilecek!