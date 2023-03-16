İstanbul’dan Dünyaya Mücevher Işıltısı 53’üncü Kez Yayılıyor

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, Informa Markets tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 53’üncü kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 1.500 firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerini, 140’dan fazla ülkeden gelecek 40 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşturduğu fuar, 19 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalar ile birlikte; Türkiye ihracatının yüzde 80’ne yakınının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Online istatistik portalı Statista’ya göre 2022 yılında dünya çapında kişisel lüks eşya pazarının değeri 353 milyar Euro, mücevher pazarının değerinin ise yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisi içinde büyüme potansiyeli yüksek stratejik alanların başında gelen mücevher sektörü, önemli bir ihracat kalemini oluşturuyor. Bu denli önemli sektörün tüm paydaşları ise dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya geldi. Elmas Kule sponsorluğunda Informa Markets tarafından 53’üncü kez düzenlenen organizasyon, 19 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

İhracatta Mücevher Parıltısı

7 holde ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan alıcıları mücevher için İstanbul’da buluşturan fuarda; mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik gibi ürün ve hizmetler yer alıyor.

İhracatı artırmak, ihraç ürünleri için yeni pazarlar keşfetmek ve satıcıların mevcut pazar payını korumasını sağlamak amacıyla fuarda Ticaret Bakanlığı desteği ile "Uluslararası Alım Heyeti Programı" da gerçekleştirilirken, Hong Kong, Ö.İ.B, Çin, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Özbekistan gibi ülkelerin pavilyonları da fuarda yer alıyor.

“Ekonomiye Olumlu Katkılar Sağlamayı Hedefliyoruz”

Sanayi bünyesindeki 5 sektörün son iki ayda rekor ihracat rakamlarına ulaştığını hatırlatarak sözlerine başlayan Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “ Bu alanlardan bir de mücevher sektörü. Bu tarz fuarlar sektörlerin gelişimi adına büyük önem arz ediyor. Biz de her fuarda olduğu gibi bu yıl da sektörü uluslararası bir platformda buluşturarak, ihracatı desteklemek istiyoruz. 37 yıl önce başladığımız bu yolculukta 53’üncü fuarımızı açmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul’umuzdan tüm dünyaya 4 gün boyunca yerli ve yabancı tüm katılımcılar ile birlikte mücevher parıltıları yayılacak. Amacımız bu stratejik sektörü daha güçlü hale getirmek, hedefimiz ise düzenlediğimiz fuar ile ekonomiye olumlu katkılar sağlamak. Türkiye’nin mücevher ihracatının yüzde 80’ni fuar boyunca yapılacak iş anlaşmaları ile gerçekleşecek.

Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Club’da tasarımcılar büyük ilgi çeken tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecekler. Bu onlara yeni fırsatlar sunarken, dünyaya açılmalarını sağlayacak. Aynı zamanda fuarda Mücevher İhracatçıları Birliği iş birliğinde düzenlenecek “Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliğine de ev sahipliği yapacağız. Burada değerli sanatçılarımızı ağırlayarak, gerçekleşecek panellerde sektöre yeni açılımlar sağlayacağız. Aynı zamanda bu etkinlik kapsamında dünyaca ünlü trend öngörü firması WGSN, mücevher sektörünün trendlerini açıklayacağı çok önemli bir seminere imza atacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

98 Ton Çöp Geri Dönüştürüldü

Fuarda çevreye duyarlı birçok çalışma ile sürdürülebilirlik konusunun önemine dikkat çekiliyor. Etkinliğin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla; basılı materyallerin azaltılması, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürülmesi, LED teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlanması, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerinin tablet aracılığıyla online yapılması, CO2 emisyonunu en aza indirmek adına katılımcı ve ziyaretçileri, fuar alanına toplu taşıma ile ulaştırılması gibi detaylar ön plana çıkıyor. Bu kapsamda en son organize edilen Ekim 2022 fuarında, 98 ton çöp toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi