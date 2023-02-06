Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin sevkiyatı sürüyor

Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu.

Deprem bölgelerindeki çalışmalara katılmak için gelen AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi ve ilçe belediyelerine ait arama-kurtarma ekipleri burada toplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden arama-kurtarma ekipleri, deprem bölgesine ulaşmak üzere uçaklara yönlendirildi. Adana'ya intikal edecek ekiplerin deprem bölgelerine gitmeleri sağlanacak.

Ekiplerle beraber çok sayıda yardım malzemesi de gönderilirken çeşitli sivil toplum kuruluşları AFAD'ın koordinesinde bölgede yardım çalışmalarına katılacak.