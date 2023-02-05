Bu kapsamda, Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu'ndaki personel, ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı "Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu" doğrultusunda yarın verilecek yemek menüsünü hazırladı.

Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu Müdürü Arzu Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda ücretsiz yemekle ilgili servislere yarın başlayacaklarını ifade ederek, "Alışveriş listelerimizi hazırladık, diyetisyen eşliğinde menülerimizi yaptık. Listeler hazırlanarak kontroller yapıldı ve okulumuza ulaştı." dedi.

Diyetisyen desteği eşliğinde çocukların gelişim özelliklerine göre menüleri hazırladıklarını, velilerden çocuklarının sağlık durumuyla ilgili onay formu talep ettiklerini dile getiren Arslan,"Kılavuz doğrultusunda Bakanlığımızın belirlediği hizmet içi eğitim kurslarına tüm personelimiz katıldı, 16 saatlik bir eğitim aldılar." diye konuştu.

Öğrencilere seçenekli menüler sunulacak

Arslan, menülerin, besin değerlerinin korunması adına çocukların sevmedikleri ürünlerin yerine geçecek başka ürünlerle birlikte sunulacağını anlattı.

Çocuklara öğretmenler aracılığıyla istedikleri kadar yemek servisi yapılacağını, böylece bir anlamda açık büfe şeklinde servisleri olacağını kaydeden Arslan, "Çocuklar yiyebileceği kadar, atık olmadan tüketilebileceği kadar malzemeyi alacaklar. Böylece sorumluluklarını, aldığı kararı yerine getirmeyle ilgili davranışlarını da kazanmış olacaklar." şeklinde konuştu.