1 milyon 250 bine yakın adayın katıldığı LGS sonrası, tercih sürecine hazırlanan öğrenciler ve aileleri, en iyi liselerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'un en iyi liseleri hangileri? İstanbul'un en iyi liselerini sizler için derledik. İşte İstanbul'un en iyi liseleri...

1) Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi'nin eğitim süresi, 1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Galatasaray Lisesi devlet okuludur. Lise, Beyoğlu'ndadır.

Adres: Kuloğlu, İstiklal Cd. No:159, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 249 11 00

2) İstanbul Erkek Lisesi

İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim 5 yıldır. Lise, Fatih'in Cağaloğlu semtindedir. Anadolu Lisesi statütüsünde eğitim vermektedir.

Adres: Hobyar, 4, Türk Ocağı Cd., 34112 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 514 15 70

3) Atatürk Fen Lisesi

Atatürk Fen Lisesi'nde eğitim Süresi 5 yıldır. Atatürk Fen Lisesi Kadıköy'de bulunmaktadır.

Adres: Eğitim, Sarayönü Cd. No.1, 34722 Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 347 47 12

4) Çapa Fen Lisesi

Çapa Fen Lisesi'nde eğitim süresi 4 yıldır. Lise, Fatih'in Çapa semtinde bulunmaktadır.

Adres: Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi No 114 Fatih / İstanbul

Telefon: (0212) 532 42 52

5) Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nin eğitim süresi 5 yıldır. Lise, Üsküdar'da bulunmaktadır.

Adres: Barbaros, Barbaros Mh Mütevelli Çeşme Cad. &, Sedef Sk. No:5 D:2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: (0216) 651 65 81

6) Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin eğitim süresi 5 yıldır. Lise Kartal'da bulunmaktadır.

Adres: Esentepe, Pamuk Sk. No:3, 34870 Kartal/İstanbul

Telefon: (0216) 374 04 74

7) Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin eğitim süresi 5 yıldır. Lise, Bahçelievler'de bulunmaktadır.

Adres: Bahçelievler Merkez, Yayla, Çöreotu Sk. No:14/1, 34180 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: (0212) 641 35 35

8) Pertevniyal Lisesi

Pertevniyal Lisesi'nin eğitim süresi 5 yıldır. Lise, Fatih'te bulunmaktadır.

Adres: İskenderpaşa, Atatürk Blv. No:1, 34080 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 635 20 72

9) Şehremini Anadolu Lisesi

Şehremini Anadolu Lisesi'nde eğitim süresi 5 yıldır. Lise, Fatih'te bulunmaktadır.

Adres: Şehremini Mh., Turgut Özal Millet Caddesi Deniz Abdal Mahallesi Dervişpaşa Sokak No:93, 34104 Fatih/İstanbul

Telefon: (0212) 632 02 66

10) Bahçelievler Anadolu Lisesi

Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde eğitim süresi 5 yıldır. Lise, Bahçelievler'de yer almaktadır.

Adres: Haznedar, Bahçelievler Mah, Bozkır Sk. No:7, 34180 Bahçelievler

Telefon: (0212) 575 67 22