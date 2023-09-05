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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, çalışma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şüpheliler ile örgüt adına illegal yayın yapan kitabevlerine, örgüte üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

Operasyonların 5 ilçede yapıldığını belirten Yerlikaya, "Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalananlara ait çok sayıda dijital materyal ile 73 bin Amerikan dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.