İstanbul Planlama Ajansı ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, Kartal’ın Karlıktepe Mahallesi’ndeki açık alan, mahallelinin kullanımına sunulmak üzere öğrenciler tarafından yeniden tasarlandı. Öğrencilerin tasarımları, İBB Dönüşüm Atölyesi’ndeki eski ahşap malzemeler dönüştürülerek alanda uygulandı.

Burada Birlikte Projesi kapsamında kentin farklı ölçeklerindeki açık alanların katılımcı süreçlerle dönüşümü için çalışmalar yürüten İstanbul Planlama Ajansı, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile “Tasarla/Yap” projesi kapsamında Kartal ilçesinin Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan bir açık alanı öğrencilerle birlikte yeniden tasarladı.

Proje kapsamında İPA Kampüs’te katılımcı kamusal tasarım hakkında atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleşti. Öğrenciler saha ziyareti sırasında mahalleli ile görüştü ve veri topladı. Topladıkları verilerle birlikte geliştirilen tasarım önerisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı destekleriyle Dönüşüm Atölyesi’nde üretildi ve alana uygulandı.

Proje hakkında konuşan İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül: “İstanbul Planlama Ajansı olarak makro ölçekte olduğu kadar mikro ölçekteki kamusal tasarım çalışmalarında da katılımcılık süreçlerini uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde öğrenciler meslek yaşamlarına henüz başlamadan saha tecrübesi elde ederek tasarımlarını gerçek bir ürüne dönüştürebiliyor. En önemlisi bu tasarımları oradaki mahallelinin görüşlerini alarak ve kamu yararına yapmış oluyorlar. Önümüzdeki süreçte tamamlanan yeni projelerimizi de paylaşıyor olacağız.” dedi.

Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Esra Karahan ve Dr. Bahar Aktuna yürütücülüğünde gerçekleşen projede öğrenciler Melis Acar, Cihan Akkum, Cansu Aktaş, Haci Batikan Atila, Özgür Aytaç, Muhammed Enes Aziret, Nazlı Sena Ceylan, Sude Filiz, Yusuf Güler, Emine Selen Şahin, Mehmet Emin Şeker, Doğa Taşarkuyu, Öykü Jeyan Taşdan ve Elçin Nur Türeli yer aldı.