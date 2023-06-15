İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı devam ediyor. İstanbul'da en çok tercih edilen ulaşım aracı olan metrobüs sık sık arızalanmaya devam ediyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, bugün tekrar arıza olayı ile karşı karşıya kaldı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında bozuldu.Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

Sık sık metrobüs arızası ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, sabah saatlerinde metrobüs arızası ile karşılaşınca çileden çıktı ve uzun kuyruklar oluştu. İBB'nin metrobüs arızasına müdahele konusunda yetersiz kalınca kuyruk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzadı.



