Türkiye’deki milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir konu hakkında bilgi vereceğiz. Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle beraber kiraların artış göstermesi gündeme geldi. Kira artışları hakkında detaylı bilgi vereceğiz ve kiracıların bu süreçte nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatacağız.

Hükümetin konut kiralarındaki artışı gidermek için aldığı önlemlerden biri de kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmak oldu. Bu uygulama ile ev sahipleri mevcut kiracıları ile yapacakları kira sözleşmesi yenilemelerinde kirayı en fazla yüzde 25 oranında artırabilecek. Bu geçici yasal düzenleme geçen yıl 1 Temmuz'da başladı ve bu yıl 1 Temmuz'da sona erecek.

Ev sahipleri şu anda en fazla yüzde 25 kira artışı uygulayabiliyor. Ancak bu uygulamaya ilişkin yasal sorumluluk 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Henüz yasal bir düzenleme yapılmadığı için ev sahipleri 1 Temmuz'dan itibaren yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal kira artışı olan yüzde 63'ü zam olarak uygulayabilecek. Yani 1 Temmuz'dan sonra ev sahipleri 10.000 TL olan kirayı 16.300 TL'ye çıkarabilecek. Mevcut yasalara göre ev sahipleri bu hakka 1 Temmuz'dan sonra yani bayramdan sonra sahip olacak.

Kira Artışları Neden Oluyor?

Son dönemde Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler, kira artışlarının yaşanmasına sebep oluyor. Özellikle büyük şehirlerdeki konut talebi, arzın altında kalınca kiraların yükselmesine neden oluyor. Ayrıca, son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte kiracıların haklarının korunması için getirilen kira artış sınırlarında yapılan değişiklikler de kira artışlarının yaşanmasına sebep oluyor.

Kira Artışları Ne Kadar Olacak?

Yapılan son düzenlemelerle beraber kira artışlarına sınırlama getirilmiş olsa da, bu sınırların yeterli olmadığı düşünülüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki kiraların yüksek olması, konut sahiplerini kira artışı yapmaya yönlendiriyor. Kiraların ne kadar artacağı konusunda net bir bilgi vermek mümkün olmamakla birlikte, yapılan son düzenlemelerle birlikte kira artışları %63’e kadar çıkabiliyor.

Kiracılar Ne Yapmalı?

Bu süreçte kiracıların yapabileceği en önemli şeylerden biri, kira sözleşmelerini detaylı bir şekilde incelemek ve kira artış sınırlarını öğrenmek olacaktır. Kiracılar, kira artışlarının belirlenmesinde kullanılan endeksleri takip ederek, kira artış oranlarını hesaplayabilirler. Ayrıca, kira artışlarına karşı çıkmak için dava açma hakkına sahip olan kiracılar, bu süreçte avukatlarından destek alabilirler.

Özellikle büyük şehirlerdeki kira artışları, kiracıları zor durumda bırakabiliyor. Bu süreçte, kiracıların kira sözleşmelerini detaylı bir şekilde incelemeleri ve haklarını korumak için gerekli adımları atmaları gerekiyor. Umarız bu yazımız, kiracıların bu süreçte daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı olur.