İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31.788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86,14 olarak gerçekleşti.

Mart ayında geçtiğimiz aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla et (kuşbaşı) olduğu görüldü. Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranlarını aşağıdaki gibi paylaşıldı.

İstanbul Yaşam Maliyeti raporu, İstanbul’daki haneleri temsil etmek üzere seçilen 1.600 hanenin temel harcamaları ve bu harcamaları oluşturan maddelere ilişkin veriler toplanarak hazırlanmaktadır. (YHM)