Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile kent genelinde birçok noktada kutlama yapıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla İl Başkanlığı önüne çok sayıda partili ve vatandaş geldi.

Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalık için dışarıya dev ekranlar konuldu.

Araçlarıyla il binası önündeki kutlamaya gelen vatandaşlar, binanın bulunduğu İmrahor Caddesi'nde yoğun trafik oluşturdu.

İl binasının balkonuna "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" yazılı büyük bir afiş asıldı. Partinin il yetkilileri de balkona çıkarak kutlamalara katıldı.

Kurulan dev müzik sisteminde seçim şarkıları çalındı, alandaki vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Öte yandan, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu il binası içinde kendileri için hazırlanan alanda seçim sonuçlarını takip etti.

Vatandaşlar, kent genelinde araçlarıyla konvoy yaptı

AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun yanı sıra vatandaşlar kent genelinde de araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yapmaya başladı.

Avcılar'da vatandaşlar araçlarıyla klakson çalarak kutlamalara katıldı. Bazı vatandaşlar, Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkıyı araçlarında çaldı.

Kartal Soğanlık'ta bir grup vatandaş, meşaleler yakarak tekbir getirdi. Daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ilçede klakson çalarak tur attı.

Sancaktepe'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla araçlarıyla korna eşliğinde kutlamalara katıldı.

Fatih, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'da da vatandaşlar araçlarıyla yaptıkları konvoy eşliğinde klakson çaldı. Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları olan vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı. Bazı kişiler de meşale yakarak kutlama yaptı.

Pendik'te vatandaşlar Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla yürüyerek, bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy halinde kutlama turuna çıktı.

Esenler'de kutlamalara katılan vatandaşlar konvoy oluşturdu, meşale yaktı, balkon ve camlara çıkarak bayrak salladı.

Çok sayıda vatandaş da Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak slogan atarken, bazı vatandaşlar da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı önünde toplandı.

Altunizade'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Üsküdar Kısıklı'ya bağlanan yolda vatandaşlar Türk bayrağı ve parti flamalarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Esenyurt'ta da parti binasının önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak kutlamalara katıldı. Binanın bulunduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. (AA)