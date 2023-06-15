Yaz okulları, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan programlardır. İstanbul'da birçok yaz okulu bulunmaktadır. Ücretli ve ücretsiz yaz okullarını sizler için derledik.

Ücretli Yaz Okulları

34 Ormanpark Ezber Bozan Yaz Okulu

Programların İçeriği

Kukla Atölyesi

Çömlek Atölyesi

Arkeoleji Atölyesi

Robotik Kodlama

Kumda Mühendislik (Kepçe Park)

Doğada Sanat

Doğada Drama

Orman Eğitimi

Survivor

Hedef 5

Akıl Oyunları

Film Okuma

Hızlı Okuma

Güneş Gözlemi

Çadır Kurma

Kamp Ateşi

Binicilik

Su Roketi

Yaş Aralığı: 5-14

Program: Hafta içi 5 gün 09.00-17.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 19 Haziran

Ücretler

Günlük: 1000 TL

Haftalık: 3200 TL

2 Haftalık: 6000 TL

Galatasaray Spor Okulları Yaz Programı

Programların İçeriği

Basketbol

Cimnastik

Satranç

Yüzme

Voleybol

Yaş Aralığı: 3-14

Program: Hafta içi her gün 08.30-17.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 3 Temmuz

Ücret: Belirtilmemiştir.

RCS Academy

Programların İçeriği

2 ve 3 boyutlu sanat çalışması

E-spor boot camp

Güzel sanatlar deneyimi

Ekonomiye giriş

Raspberry Pi ve Python ile robotik

Film yapımı 101

Topluma hizmet projesi geliştirme ve liderlik

Deneyime dayalı VR serüveni

Yaş Aralığı: 7-16

Program: Hafta içi her gün 08.15-12.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 19 Haziran

Ücret: Belirtilmemiştir.

Ücretsiz Yaz Kursu

İSMEK Yaz Kursu

Programlar

Kodlama Eğitimi

Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı

Sunum Hazırlama Teknikleri

Video Klip Hazırlama Teknikleri

Web Arayüz Hazırlama Teknikleri

Keçe Aksesuarları Yapımı

Dekoratif Ahşap Süsleme

Çanta ve Aksesuar Yapımı

Takı Tasarımı

Diksiyon

Kuran-ı Kerim Okuma

Türk Halk Müziği Korosu

Türk Müziği Korosu

Bağlama Eğitimi

Gitar Eğitimi

Ney Eğitimi

Piyano Eğitimi

Tiyatro Eğitimi

Seramik Biçimlendirme Eğitimi

Resim Kursu

Karakalem Kursu

Ebru Kursu

Satranç Kursu

İngilizce Kursu

Almanca Kursu

Fransızca Kursu

Arapça Kursu

Pastacılık Eğitimi

Aşçılık Eğitimi

Yaş Aralığı: 12-16