Yaz okulları, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan programlardır. İstanbul'da birçok yaz okulu bulunmaktadır. Ücretli ve ücretsiz yaz okullarını sizler için derledik.
Ücretli Yaz Okulları
34 Ormanpark Ezber Bozan Yaz Okulu
Programların İçeriği
Kukla Atölyesi
Çömlek Atölyesi
Arkeoleji Atölyesi
Robotik Kodlama
Kumda Mühendislik (Kepçe Park)
Doğada Sanat
Doğada Drama
Orman Eğitimi
Survivor
Hedef 5
Akıl Oyunları
Film Okuma
Hızlı Okuma
Güneş Gözlemi
Çadır Kurma
Kamp Ateşi
Binicilik
Su Roketi
Yaş Aralığı: 5-14
Program: Hafta içi 5 gün 09.00-17.00 arası eğitim ve öğretim
Başlangıç: 19 Haziran
Ücretler
Günlük: 1000 TL
Haftalık: 3200 TL
2 Haftalık: 6000 TL
Galatasaray Spor Okulları Yaz Programı
Programların İçeriği
Basketbol
Cimnastik
Satranç
Yüzme
Voleybol
Yaş Aralığı: 3-14
Program: Hafta içi her gün 08.30-17.00 arası eğitim ve öğretim
Başlangıç: 3 Temmuz
Ücret: Belirtilmemiştir.
RCS Academy
Programların İçeriği
2 ve 3 boyutlu sanat çalışması
E-spor boot camp
Güzel sanatlar deneyimi
Ekonomiye giriş
Raspberry Pi ve Python ile robotik
Film yapımı 101
Topluma hizmet projesi geliştirme ve liderlik
Deneyime dayalı VR serüveni
Yaş Aralığı: 7-16
Program: Hafta içi her gün 08.15-12.00 arası eğitim ve öğretim
Başlangıç: 19 Haziran
Ücret: Belirtilmemiştir.
Ücretsiz Yaz Kursu
İSMEK Yaz Kursu
Programlar
Kodlama Eğitimi
Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı
Sunum Hazırlama Teknikleri
Video Klip Hazırlama Teknikleri
Web Arayüz Hazırlama Teknikleri
Keçe Aksesuarları Yapımı
Dekoratif Ahşap Süsleme
Çanta ve Aksesuar Yapımı
Takı Tasarımı
Diksiyon
Kuran-ı Kerim Okuma
Türk Halk Müziği Korosu
Türk Müziği Korosu
Bağlama Eğitimi
Gitar Eğitimi
Ney Eğitimi
Piyano Eğitimi
Tiyatro Eğitimi
Seramik Biçimlendirme Eğitimi
Resim Kursu
Karakalem Kursu
Ebru Kursu
Satranç Kursu
İngilizce Kursu
Almanca Kursu
Fransızca Kursu
Arapça Kursu
Pastacılık Eğitimi
Aşçılık Eğitimi
Yaş Aralığı: 12-16Kaynak: MEHMET AYCAN