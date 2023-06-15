Yaz okulları, öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan programlardır. İstanbul'da birçok yaz okulu bulunmaktadır. Ücretli ve ücretsiz yaz okullarını sizler için derledik.

Ücretli Yaz Okulları

34 Ormanpark Ezber Bozan Yaz Okulu

Programların İçeriği

Kukla Atölyesi
Çömlek Atölyesi
Arkeoleji Atölyesi
Robotik Kodlama
Kumda Mühendislik (Kepçe Park)
Doğada Sanat
Doğada Drama
Orman Eğitimi
Survivor
Hedef 5
Akıl Oyunları
Film Okuma
Hızlı Okuma
Güneş Gözlemi
Çadır Kurma
Kamp Ateşi
Binicilik
Su Roketi

Yaş Aralığı: 5-14

Program: Hafta içi 5 gün 09.00-17.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 19 Haziran

Ücretler

Günlük: 1000 TL
Haftalık: 3200 TL
2 Haftalık: 6000 TL

Galatasaray Spor Okulları Yaz Programı

Programların İçeriği

Basketbol
Cimnastik
Satranç
Yüzme
Voleybol

Yaş Aralığı: 3-14

Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Nerede? Kartal’da Kurban Satış ve Kesim Alanı Nerede?

Program: Hafta içi her gün 08.30-17.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 3 Temmuz

Ücret: Belirtilmemiştir.

RCS Academy

Programların İçeriği

2 ve 3 boyutlu sanat çalışması

E-spor boot camp

Güzel sanatlar deneyimi

Ekonomiye giriş

Raspberry Pi ve Python ile robotik

Film yapımı 101

Topluma hizmet projesi geliştirme ve liderlik

Deneyime dayalı VR serüveni

Yaş Aralığı: 7-16

Program: Hafta içi her gün 08.15-12.00 arası eğitim ve öğretim

Başlangıç: 19 Haziran

Ücret: Belirtilmemiştir.

Ücretsiz Yaz Kursu

İSMEK Yaz Kursu 

Programlar

Kodlama Eğitimi

Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı

Sunum Hazırlama Teknikleri

Video Klip Hazırlama Teknikleri

Web Arayüz Hazırlama Teknikleri

Keçe Aksesuarları Yapımı

Dekoratif Ahşap Süsleme

Çanta ve Aksesuar Yapımı

Takı Tasarımı

Diksiyon

Kuran-ı Kerim Okuma

Türk Halk Müziği Korosu

Türk Müziği Korosu

Bağlama Eğitimi

Gitar Eğitimi

Ney Eğitimi

Piyano Eğitimi

Tiyatro Eğitimi

Seramik Biçimlendirme Eğitimi

Resim Kursu

Karakalem Kursu

Ebru Kursu

Satranç Kursu

İngilizce Kursu

Almanca Kursu

Fransızca Kursu

Arapça Kursu

Pastacılık Eğitimi

Aşçılık Eğitimi

Yaş Aralığı: 12-16

Kaynak: MEHMET AYCAN