İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde dijital İstanbulkart kullanıcıları için yetersiz bakiye düzenlemesi yapıldı.

Meclisi sunulan teklifte, 2022 yılı ocak ayı ile 2023 yılı aralık ayı arasında İstanbul'da 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart mobil uygulama QR kullanıcısının 40 milyon 44 bin 321 adet geçiş yaptığı, bu geçişlerin yüzde 3'üne denk gelen 1 milyon 339 in 620 geçişte yolcuların yetersiz bakiye nedeniyle geçiş yapamadığı aktarıldı.

UYGULAMADAN VAZGEÇTİ

Aynı dönemde yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu kaydedildi. Günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62.40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaparken, yüzde 13.68'inin ilerleyen günlerde dolum yaptığı anlatıldı.

Yüzde 23.92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.