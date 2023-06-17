İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için düzenlenen Emlak Konut-THY ortaklığı ile Arnavutköy'de inşa edilen projede 13 bin konut için iki haftada 450 binin üzerinde başvuru yapıldı. Projede hak sahiplerinin önümüzdeki günlerde kura çekimi ile belirleneceği açıklanırken, aylık ödemelerin 7 bin 500 liradan başlayacağı duyuruldu.

Türkiye'de konuta olan talep hız kesmiyor. Tüketiciler uygun bir ödeme planı gördüklerinde harekete geçiyor. İstanbul'da ev sahibi olmayanlar için düzenlenen yeni kampanyaya olan talep de bu gerçeği gösteriyor.

Emlak Konut GYO ve THY tarafından Arnavutköy'de hayata geçirilecek 13 bin konutluk proje için iki haftada 450 binin üzerinde başvuru yapıldı. Projede hak sahipleri önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Alıcılara 120 ay vade imkânı sunulurken, aylık taksitler 7 bin 500 liradan başlayacak.

Engelsiz Konut projesi kapsamında sadece İstanbul'da ilk evini alacak vatandaşların kampanyaya başvurduğunu söyleyen Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Toplam 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesini büyük şehir vizyonu ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimari anlayışıyla tasarladık. Türk Hava Yolları ile birlikte yürüttüğümüz bu projeyi güvenli yapıları, estetik ve yenilikçi dokunuşları, sıfır atık altyapısı ile modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik. Toplamda 450 binin üzerinde başvuru aldık" dedi.

YENİ PROJELER GELECEK

Sosyal konut projelerinde olduğu gibi özel kontenjanların da ayrıldığını belirten Gedikli, "Projedeki toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan verdik. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde kura çekimini yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda Emlak Konut olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeni projeler geliştirmeye ve erişilebilir konut alanındaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

BİNALAR AZ KATLI OLACAK

2,5 milyon metrekare arazi üzerinde az katlı ve yatay bir mimari anlayışla projenin tasarlandığını belirten Hakan Gedikli, "Projemizde her yaştan insanın faydalanabileceği bölge parkları ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesisler, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detayları düşünerek kentsel bir tasarım üzerinde çalıştık. Sıfır Atık altyapısı ile geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtma, güneş enerjisi sistemleri ile enerji verimliliğini ön planda tutacak."

TAKSİTLER 7 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Kura çekiminin ardından hak sahipleri yüzde 20 peşinat ödeyecek ve ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda yüzde 10'luk ara ödemeler yapacak. Emlak Konut ödeme sistemi ile 120 ay vade uygulanacak ve aylık ödemeler 7 bin 500 liradan başlayacak. Projeden yararlanabilmek için İstanbul'da ikamet etme, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı konut bulunmama, son bir yıl içinde tapu devri yapmama şartları aranacak ve mücbir sebepler dışında 5 yıl süreyle satış işlemi yapılamayacak.

Konut fiyatlar ise şöyle:

1+1 58 metrekare daire 2.088.000 TL

2+1 72 metrekare daire 2.592.000 TL

3+1 102 metrekare daire 3.672.000 TL.

2+1 DAİREDE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Satış fiyatı: 2 milyon 592 bin TL

Peşinat (%20) : 518 bin 400 TL

Ara ödeme 24. ay (%10): 259 bin 200 TL

Ara ödeme 36. ay (%10): 259 bin 200 TL

Ara ödeme 48. ay (%10): 259 bin 200 TL

1. Yıl Taksit: 10 bin TL

2. Yıl Taksit: 15 bin TL

3. Yıl Taksit: 25 bin TL

4. Yıl Taksit: 30 bin TL

5. Yıl Taksit: 42 bin 750 TL

6-10. Yıl Taksit: 46 bin 322 TL