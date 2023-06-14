İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 24 Mart'ta bombalı pankart asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bombalı pankartı astıkları belirlenen S.K. E.I. ve C.B'yi ilçede yakaladı.
Zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.Kaynak: AA