Son günlerde İstanbul genelinde meydana gelen su kesintisi, büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun temel nedeni, şehrin su kaynaklarında yaşanan sorunlar ve artan su talepleridir. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu ve sanayi sektöründeki talepler, su kaynaklarının sınırlarını zorlamaktadır. Bunun yanı sıra, altyapı eksiklikleri, boru hatlarında meydana gelen arızalar ve bakım çalışmaları da su kesintilerinin yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu su kesintilerinin etkileri ise oldukça büyük olabilir. Özellikle evlerde ve işyerlerinde su kullanımının kısıtlanması, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Temizlik, hijyen ve sanitasyon gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, tarım ve sanayi sektöründe de su kesintileri üretimi ve verimliliği olumsuz etkiler.

Peki, İstanbul halkı ne yapmalı? Öncelikle su kullanımını bilinçli ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir. Su sızıntılarını hızla tamir etmek, suyu gereksiz yere kullanmaktan kaçınmak ve suyu geri dönüşüm sistemlerinden yararlanmak gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, su kesintileri hakkında halkın bilgilendirilmesi ve alternatif su kaynaklarının kullanımı gibi adımlar da atılabilir.

Sonuç olarak, İstanbul'da yaşanan su kesintisi büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun çözümü için uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Su kaynaklarının verimli kullanımı, altyapı yatırımları ve bilinçli su kullanımı gibi adımlar, gelecekteki su kesintilerini önlemek için önemlidir.

İlçe : AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : CİHANGİR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 10:23:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : B.ÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : ULUS MAH

Açıklama : İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 09:32:55.0

Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 10:03:13.0

Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : CAMİİKEBİR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 10:27:26.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : ÇIRÇIR MAH,KARADOLAP MAH,ALİBEYKÖY MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 09:52:02.0

Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İlçe : SARIYER

Etkilenen Mahalleler : AYAZAĞA MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 10:42:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : MADENLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 09:17:38.0

Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : ALTUNİZADE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 10:32:46.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : BURHANİYE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2023-05-22 11:08:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

