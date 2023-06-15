İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında su fiyatları güncellendi. Peki, suya kaç oranında zam yapıldı? Metreküp başına tarife ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde...

Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında suya zam yapıldı. Buna göre; suya 12,94 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre güncel fiyat listesi şu şekilde olacak.

-0-15 metreküp 16,50 TL

-15-30 metreküp 25,75 TL

-30 metreküp ve üzeri 32,34 TL

-Ortak Sayaç 23,75 TL

-6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler 4,12 TL, Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler 4,12 TL

-Köy işyeri 10,80 TL

-İşyeri 0-40 metreküp 43,23 TL

-İşleri 41 metreküp ve üzeri 50 TL