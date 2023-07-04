İstanbul'da son günlerde sivrisineklerden kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan bir derede sivrisinek sayısının artması, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Sivrisineklerin neden olduğu kaşıntı ve yaralar, özellikle çocuklarda sıkça görülüyor. Mahalleli, belediyenin yaptığı ilaçlamanın yeterli olmadığını ifade ediyor.

Sivrisinekler Uykusuzluk ve Hastalıklara Neden Oluyor

Mahalle sakinlerinden Lale Yıldız, sivrisinekler nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını belirtiyor. Çocuklarının vücudunda oluşan sivrisinek yaralarının ateş ve iltihaplanmaya neden olduğunu ifade ediyor. Yıldız, dere yatağından dolayı bölgede böcek ve fare sorunu olduğunu, bu nedenle ilaçlamanın yetersiz kaldığını kaydediyor.

Belediyenin İlaçlama Çalışmaları Yetersiz Bulunuyor

Diğer bir mahalle sakini Necdet Faik, sivrisineklerin bu yıl önceki yıllara göre daha çok olduğunu söylüyor. Belediyenin ilaçlama araçlarının haftada bir kez geldiğini ancak bu durumun yetersiz olduğunu belirtiyor.

Sivrisineklerden Dolayı Açık Alanlarda Oturulamıyor

Mahalleli, sivrisineklerden dolayı akşamları balkonda oturmanın imkansız hale geldiğini ifade ediyor. Ayrıca çocukların vücutlarında oluşan şişme ve kızarıklıklar nedeniyle büyük rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor.

Sivrisineklerin Giysiler Üzerinden Bile Kan Emme Yeteneği

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, sivrisineklerin genellikle hastalık taşıdığını belirtiyor. Özellikle Asya kaplan sivrisineklerinin daha tehlikeli olduğunu, giysilerin üzerinden bile kanı emebildiğini ifade ediyor. İyison, sivrisineklerin üreme alanı olan su birikintilerinden vatandaşların uzak durması gerektiğini tavsiye ediyor.

Üniversitede Sivrisineklere Karşı Çalışma Yürütülüyor

Üniversitede, çam keseböceğinin yeme alışkanlıklarını bozarak yemeyen böceklerin öldürüldüğü bir çalışma yürütülüyor. İyison, aynı çalışmayı Asya kaplan sivrisineklerine yönelik olarak da düşündüklerini, böylelikle sivrisineklerin sayısının azaltılmasının mümkün olabileceğini söylüyor.