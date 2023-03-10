İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi, Gürsel Tur Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Radyo Trafik’te katıldığı “Ticaret Trafiği” canlı yayınında servis araçlarının trafikteki konumu, yaşanan sorunlar, İstanbul trafiği ve sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL’DAKİ TAŞIMA KAPASİTESİNİN YÜZDE 25’E YAKININI SERVİS TAŞIMACILARI YAPIYOR”

Gürsel Tur olarak yaklaşık 7 bin araçla başta İstanbul olmak üzere ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösterdiklerini belirten Levent Birant, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Almanya’da da operasyonları olduklarını söyledi.

Servis taşımacılığı konusunda ağırlıklı olarak İstanbul’dan bahsetmek gerektiğini aktaran Gürsel Tur Yönetim Kurulu Başkanı, “Çünkü nüfusun önemli bir bölümü İstanbul'da... Taşımacılık yelpazesi içerisinde personel taşımacılığı neredeyse böyle en altlarda tarif edilen bir tanımlama ama gerçekten çok önemli bir kamu hizmeti görüyor aslında taşımacılık. Bu konular, asil olarak belediyelerin sorumluluğunda ancak sanayinin ve nüfusun çok hızlı artmasıyla beraber bu sektör 70’li yıllardan itibaren giderek artan bir kapasiteyle yoğun bir şekilde hayatın bir parçası oldu. Yani ana sınıfındaki öğrencilerden, lise, orta, üniversite… İş hayatında beyaz yaka, mavi yaka… Aklınıza gelebilecek tüm alanlarda, alışveriş merkezlerinin ring servislerinde, baktığınız zaman İstanbul’daki toplam taşıma kapasitesinin neredeyse yüzde 25’e yakınını servis taşımacıları yapıyor.” bilgilerini paylaştı.

“İSTANBUL’DA SERVİSLER TOPLAM ARAÇ TRAFİĞİNİN YÜZDE 1’İNE DENK GELİYOR”

İstanbul’da 4 milyonu aşkın trafiğe kayıtlı araçtan bahsedildiğini aktaran İTO Meclis Üyesi Birant, “Yaklaşık 55 bin araçla hizmet veriyoruz İstanbul’da. Bu da toplam araç trafiğinin 1.1’ine yani yüzde 1’ine denk geliyor.” verilerini paylaştı ve “Gerçekten servis taşımacılığıyla biz aslında trafiğin önemli bir yükünü alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA KADEMELİ MESAİ SAATİ UYGULAMASI

İstanbul’daki trafik sorununun çözümü için Ticaret Odası ve İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği olarak kademeli saat konusunda önerileri olduğunu söyleyen Levent Birant, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Kademeli saat, yani İstanbul'daki mesai saatlerinin belli kademelere bölünerek başlangıç mesaileri yapılması halinde bizim hesaplarımıza göre yüzde 25-30 civarında trafiğe katkı olacağını hesapladık ve örnek de bir proje de yaptık bununla ilgili.”

Bu örnek projenin koronovaris salgını döneminde uygulandığını ifade eden Birant; “Pandemi öncesinde de biz Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle beraber Maslak'ta, biliyorsunuz Maslak İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi… Özellikle akşam çıkış saatlerinde, o metro istasyonunun olduğu yerde üçüncü, dördüncü şeritler yapılarak yani trafiğin neredeyse geçmesine imkan tanınmayacak şekilde yoğunluklar oluşuyordu. Biz hem belediyenin hem de valiliğimizin verdiği destekle o bölgedeki iş yerleriyle çıkış saatlerini planladık ve hakikaten gözle görülür o dönemde ciddi bir şey sağlandı.” dedi.

Daha sonra dinamiklerin değiştiğini ve farklı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Levent Birant, “Firmalar da açıkçası biraz daha böyle inisiyatifi çok bırakmak istemediler.” diyerek ö dönemde bu projenin uygulandığını ve Maslak trafiğinde rahatlama yaşandığını belirtti.

“İYİ BİR PLANLAMA İLE %25’LİK BİR RAHATLIK SAĞLAYABİLİRİZ”

Kademeli mesai saati uygulamasının maliyetsiz bir çözüm sunduğunu da aktaran Birant, “Bu işi yapmak için herhangi bir maliyete de katlanmanız gerekmiyor, iyi bir planlamayla %25 bir rahatlık sağlayacağımız net.” ifadelerini kullandı.

SERVİS ARAÇ ŞOFÖRLERİNİN EĞİTİMİ

Gürsel Tur Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, firma araçlarındaki sürücülerin eğitimine dair de bilgiler paylaştı. Birant, şunları aktardı:“Bizim iki tür çalışanımız var. Birincisi öz mal araçlarımızın üzerindeki sürücü arkadaşlarımız var. Bir de araçlarıyla bizde çalışan tedarikçi arkadaşlarımız var. Bu tedarikçi arkadaşlar zaten Gürsel’de çok uzun yıllardır hizmet veren arkadaşlar. Gürsel'in tabii sektörde biraz daha ayrıldığı taraf eğitim tarafı, eğitim seçme ve yerleştirme tarafı. Özellikle bizim eğitim kurumlarına yaptığımız çalışmalardan kaynaklı çok ciddi bir portföyümüz var, eğitim portföyümüz var. Gürsel Akademi diye oluşturduğumuz yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan servis ve öğrenci taşımacılığının gereklerini ve eğitim konularını içeren çok ciddi bir alt yapı know-how’ımız var. Gürsel’de hizmet veren tüm sürücülerimiz belli aralıklarla bu eğitimleri alıyorlar. Özellikle eğitim kurumuna hizmet veren sürücülerimizde bu biraz daha fazla oluyor. Eğitim saat süreleri biraz daha fazla oluyor.”

“SÜRÜCÜ SEÇERKEN ÇOK ÖNEMLİ KRİTERLERİMİZ VAR”

“Bunun yanında tabii sisteme yeni giren arkadaşlar oluyor, sürücülerimiz oluyor. Bunlarla ilgili de hem sağlık açısından yani iş yapacak kişilerin sağlıklı olmaları açısından hem hukuki açıdan eksiklerinin olmaması açısından hem de eğitimleri açısından çok ciddi bir oryantasyon programı var. Yani bir araca sürücü yerleştirirken, seçerken çok önemli kriterlerimiz var.”

“YOLCULAR İNTERAKTİF OLARAK BİZE ANLIK RAPORLAR VEREBİLİYORLAR”

Birant, firma araçlarındaki şoförlerin denetimi konusunda ise şunları aktardı:

“Bugün İstanbul'da en az minimum iki saat, iki buçuk saat, bir buçuk saat aralığında bizim araçlarımızda bu insanlar seyahat ediyor. Yolcularımız, müşterilerimiz… Dolayısıyla hizmet alanında müşteri memnuniyetinin ön plana geçmesi için en birinci öncelik orada sürücünün, çalışan kişinin kurum kültürüne, yapacağı işe, mesleki yeterlilik bilgilerine, donanımına haiz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitim, yıllık eğitim planlarımız ile beraber uzun süre yapılıyor. Bir de sistem üzerinden çalışanlarımız ve bu hizmeti alanların Gürsel'e ulaşması çok kolay. Çok ciddi bir teknolojik altyapımız var, uygulamalarımız var. Yani taşıma hizmeti verdiğimiz kurumlardaki çalışanların büyük bir kısmı interaktif olarak bize anlık raporlar bile verebiliyorlar. Seyahat içerisinde sürücüden kaynaklanan olumsuzluklar varsa, olumlu noktalar varsa yani hepsini bizle paylaşıyorlar.”

“Çok ciddi bir denetim ekibimiz var aslında. Yani hem iç hem dış denetimler yaptırıyoruz ama gerçek denetleyiciler de bu hizmeti alanlar oluyor. Yani en iyi sonuçları da onlardan alıyoruz. En hızlı sonuçları birebir hızlı bir şekilde alıyoruz ve hızlı reaksiyon gösteriyoruz yani o açıdan. Açık ara önde Gürsel yani öyle diyeyim.”

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