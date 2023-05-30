Cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı telefonlar, insanların iletişimden eğlenceye, iş dünyasından sosyal medyaya kadar birçok alanda ihtiyaç duyduğu araçlar haline geldi. Ancak, bu yüksek teknolojiye sahip cihazları satın almak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle kredi kartı sınırlamaları veya kredi skorundaki sorunlar nedeniyle birçok kişi istediği cep telefonunu alamayabilir. Neyse ki, elden senetle cep telefonu satışı yapan yerler, bu sorunu ortadan kaldıran bir seçenek sunuyor. Siz de uzun vadelerle cep telefonu sahibi olmanın heyecanını yaşamak ve teknoloji dünyasının nimetlerinden yararlanmak için merak edilen bu konuyu keşfetmeye hazır mısınız?

Senetle Cep Telefonu Satan Mağazalar

Senetle cep telefonu satan mağazalar, kredi kartı kullanmayan veya kredi kartı bulunmayan kişiler için ideal bir seçenektir. Bu mağazalarda, senet imzalayarak cep telefonu satın alabilirsiniz. Senetle alışveriş yapmak isteyen müşterilere genellikle 9 aydan 36 aya kadar vadeler sunulmaktadır. Böylece istediğiniz cep telefonunu elden taksitlerle ödeyebilirsiniz.

Elden Senetle Cep Telefonuna Taksit Yapan Yerler

Elden senetle cep telefonu satışı yapan yerler, tüketiciye 24 aya kadar vade seçeneği sunarak cihaz alımını kolaylaştırmaktadır. Bu firmalar, kredi kartıyla taksitli alışverişe getirilen sınırlamalardan etkilenen veya kredi kartı kullanmayan kişiler için ideal bir seçenektir. Senetle cep telefonu satan firmalar aracılığıyla, 12 aydan daha uzun vadelerle akıllı telefon sahibi olmak mümkündür.

Taksitle Cep Telefonu Satışı

Cep telefonu satışı genellikle kredi kartı, elden senet ve kredi kullanılarak gerçekleştirilir. Tüketici tercihine bağlı olarak taksit sayısı 3 ila 36 ay arasında değişebilir. Alışveriş noktasına bağlı olarak cep telefonunun değeri, kişinin kredi skoru ve gerekli durumlarda kefil gösterilmesi gibi taleplerin yerine getirilmesi ardından taksitle cep telefonu satışı gerçekleştirilir.

Elden Taksitle ve Senetle Cep Telefonu Satan Yerler

Elden taksitle satış yapan firmalar, senetle cep telefonu satın almak isteyen tüketicilere peşinat ödemesi yapmadan kolaylık sağlamaktadır. Büyük mağaza zincirleri, önemli markalara ait bayiler ve GSM operatörleri aracılığıyla kredi kartsız taksit imkanı sunulmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak 24 aya kadar elden taksitle cep telefonu satın alabilirsiniz.

MediaMarkt Elden Taksitle Telefon Alma

MediaMarkt, 12 aya kadar vade imkanıyla elden taksitle telefon satışı yapmaktadır. Denizbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA ile anlaşmalı olan MediaMarkt, alışveriş kredisi veya kredi kartı üzerinden 3, 6 ve 12 ay taksit seçenekleri sunmaktadır.

Evkur Senetle Telefon Alma

Evkur, peşinatsız ve senetle cep telefonu satın almanızı sağlamaktadır. Evkur mağazaları aracılığıyla 12 aya varan senetle taksit fırsatı ile Samsung, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi önde gelen markalara ait akıllı cihazları satın alabilirsiniz.

Teknosa Taksitle Telefon Alma

Teknosa'da taksitli telefon satışı alışveriş kredisi ile gerçekleştirilir. Senetle telefon satışı yapılmamaktadır. Teknosa şubelerinden veya SMS yoluyla alışveriş kredisi başvurusu yaparak 36 aya kadar vade seçeneğiyle cep telefonu satın alabilirsiniz.

Arçelik Elden Taksit Telefon Alma

Arçelik, 6 ila 12 aya kadar vade seçeneğiyle elden taksitle telefon satışı yapmaktadır. Arçelik mağazaları ve online alışveriş sitesi üzerinden kredi kartı veya alışveriş kredisi kullanarak cihaz satın alabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar Taksitle Telefon Alma

Vatan Bilgisayar, Fibabanka ile anlaşmalı olarak 6, 12 ve 24 ay taksit seçenekleri sunmaktadır. Vatan Bilgisayar mağazalarında bulunan Fibabanka temsilcisi aracılığıyla kredi başvurusu yapabilir ve taksitle cep telefonu satın alabilirsiniz.

Evdiz Elden Taksitle ve Senetle Telefon Alma

Evdiz, Türkiye genelindeki mağazaları aracılığıyla 12 aya kadar vade seçeneğiyle elden senetle cep telefonu satışı yapmaktadır. Başvurunuzun ardından peşinatsız ve senetle telefon alabilirsiniz.

Soylu AVM Taksitle ve Elden Senetle Telefon Alma

Soylu AVM, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan mağazalarıyla 24 aya kadar vade seçeneğiyle senetle cep telefonu satışı yapmaktadır. Soylu AVM'ye başvurarak elden senetle telefon alabilirsiniz.

Beko ve Vestel Mağazaları Taksitle Telefon Alma

Beko ve Vestel mağazaları, markaya ait mağazalara yapılan başvurular ardından elden taksitle telefon satışı gerçekleştirmektedir. Senetle taksit seçeneği 24 aya kadar çıkabilmektedir. İlinizde bulunan Beko ve Vestel mağazalarına başvurarak senetle telefon alma seçeneklerini öğrenebilirsiniz.

Bu firmaların yanı sıra Mutlu Evim gibi markalar da peşinatsız ve senetle cep telefonu satışı yapmaktadır. Bu markaların belirlediği şartları yerine getirerek, senetle ve taksitle cep telefonu satın alabilirsiniz.

Ayrıca, faturalı tarifeye ek taksitle telefon alma seçeneği de bulunmaktadır. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörler, belirli şartlar altında kullanıcılara tarifelerine ek olarak taksitli telefon satışı yapmaktadır. Bu seçenekle 24 aya kadar taksitle cep telefonu satın alma imkanına sahip olabilirsiniz.