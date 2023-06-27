Kurban Bayramı arifesinde, şehit yakınları ve vatandaşlar, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen vatandaşlar, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler de yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ve karanfilleri mezarlara koyarken, bazıları da kabirlerdeki çiçekleri suladı, mezar taşlarını temizledi.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 16 Mayıs'ta şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın acılı yakınları da şehitliğe geldi.

İlhan'ın mezarını temizleyen yakınları burada dua etti.

"14 Mayıs seçimlerinin olduğu gün görüntülü konuştum"

Oğlunun şehit edilmesinden sonra ilk bayramları olduğunu belirten anne Gülveşin İlhan, "Vurana lanet olsun. İnsan olsalar bunu yapmazlardı. Oğlum daha çok küçüktü, Allah'tan şehittir, yoksa daha toprağı hak etmemişti." dedi.

Konuşurken zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken anne İlhan, 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan oğlunun şehit olduğunda henüz 11 aylık evli olduğunu söyledi.

Oğlunu son olarak düğününde gördüğünü aktaran İlhan, "Sonrasında görüntülü konuşuyorduk. 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gün görüntülü konuştum. Ortalık çok karışık demişti. 2 gün sonra da bu olay oldu. Onunla konuşamadığım ilk bayram. Benim oğlum daha çok küçüktü. Lanetliyorum. Ben bu acıyı çektim hiç kimse çekmesin bu acıyı." ifadelerini kullandı.

"Buruk bir bayram"

İlhan'ın ağabeyi Emrah İlhan da kardeşinin 40 gün önce şehit olduğunu anımsatarak "Bizim ilk bayramımız. Buruk bir bayram. Sözün bittiği noktadayız. Vatan sağ olsun." dedi.

Kardeşinin Şırnak'ta yaklaşık 2 yıldır görev yaptığını, bu nedenle kendisiyle sık sık telefonla görüntülü konuştuklarını aktaran Emrah İlhan, "Şehit olduğu günden bir iki hafta sonra evlilikte bir yılı dolacaktı. Kendisiyle 10 ay önce izin zamanı yüz yüze görüşmüştük." diye konuştu.

Diyarbakır'da 1995 yılında şehit olan Alaattin Buluç'un annesi Naide Buluç da oğlunun kabrini ziyaret etti. Buluç, "27 yıldır her bayram geliyorum. Tek oğlumdu. Bayramımız burada. Teselli olup gidiyorum." dedi.

Bazı vatandaşların şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu şehitlikte, kabir ziyaretleri devam ediyor.