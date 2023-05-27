28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde en çok araştırılan konulardan biri İstanbul'da seçim yasaklarının ne zaman biteceği oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği hakkında bilgi verdi. Peki, seçim yasakları ne zaman başlayacak ve saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da Seçim Yasakları Ne Zaman Bitecek?

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandıklara gidecek ve sabah saat 08.00, akşam 17.00 arasında oy kullanacak. Seçim günü yasakları sabah saatlerinden itibaren başlayacak.

Buna göre; İstanbul'da seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ