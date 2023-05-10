İstanbul Silivri'de 90 dönümlük bir araziye ekilen 10.000 fidan için Çamlıktepe bölgesinde yapılan temsili dikim töreni İstanbul’dan bir saat mesafe uzaklıkta olmasına rağmen kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik sonunda ise samsun yöresine ait çok bilinen bir lezzet olan keşkek de ikram edildi. Hayata geçirilen İstanbul Samsunlular Ormanı projesinin Samsunluları ve tüm ülke vatandaşlarını gururlandıracağı düşünülüyor. Hatta İstanbul Silivri’de büyük bir coşkuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirilen organizasyon için büyük bir emek harcayan İsgid ailesinin, katılımcıların tebrikleri ile de güzel ve duygu dolu anlar yaşadılar.

Fatih Aşcı, “Bu proje bir başlangıç”

İSGİD Genel Başkanı Fatih Aşcı konuşmasında ve sonrasında yaptığı açıklamasında “İstanbul’da Samsunlu genç iş insanları olarak ilk defa böyle bir proje yapılıyor. Onun için bu projeye “Samsun’da doğan güneş, İstanbul’un toprağına nefes oldu” dedik. Orman için fidan ekimi projesinin nedeni ise geçen sene yaşanan orman yangınlarından dolayı yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık. Ormanlar, karbondioksit tüketimini büyük oranda gerçekleştiren bitki topluluklarıdır. Sera gazı salınımının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip edici etkisinin geciktirilmesinde en etkin yöntemlerden biri ormanlaştırmadır. Yani ormanlaştırma, bir yandan karbon salınımının azaltılmasında etkin yöntemlerden biri olurken diğer yandan da doğanın değişen dengesini yeniden kurabilmektedir. Bu açıdan ülkemizde ormanlaştırma çok önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. İsgid açısından orman fidan ekimi projesi ise sadece bir başlangıçtır. Gelecekteki nesillere yıllarca etkisini sürdürecek projelerle yola devam edeceğiz” dedi.

Genç, yaşlı her kes fidan dikti

İSGİD; Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyona ‘’Orman’’ şiiri ile güzel başlangıç yaparak bir hatıra bırakan Samsun Bafralı genç bir kızın ardından Genel Başkan Fatih Aşcı konuşmasını yaptı. Sonrasında da Samkon Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu ve Silivri Orman İşletme Müdürü Murat Çakır da birer konuşma yaptıktan sonra kurdele kesimine geçildi. İstanbul Samsunlular Ormanı kampanyasına ve etkinliğe Nokul Lezzet Grubu Danışmanı Gastronomi Yazarı Talip Bayram, futbol, sanat ve iş dünyasından ünlüler de destek verdi. Fidan dikimi genç, yaşlı her kesimden kişi ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Bu büyük ve anlamlı organizasyonda emeği geçen İSGİD yönetim kadrosu;

Genel Başkan

Fatih AŞCI

Genel Başkan Vekili

Ömer Yılmaz EGE

Genel Başkan Vekili

Ersin ÜRESİN

Genel Sekreter

Cennet TAŞDELEN

İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı / Genel Sayman

Taner Yiğit

Kadın Çalışmaları Komisyonu Başkanı

Av. Nuray Badur

Ekonomi İşleri Komisyonu Başkanı

Harun Şener

Halkla İlişkiler ve STK İlişkileri Komisyonu Başkanı

Savaş Şahin

Hayvan ve Doğa Hakları Komisyonu Başkanı

Caner Yılmaz

Hukuk ve Adalet İşleri Komisyonu Başkanı

Av. İsa Keskin

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Komisyonu Başkanı

Tayfun Sezer

Kültür, Sanat Çalışmaları ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

Eren Keskin

Ticari ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Komisyonu Başkanı

İbrahim Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi

Akif Aşcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Başkaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Atasoy

Yönetim Kurulu Üyesi

İlyas Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Şark

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Şark

Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Güneş

Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Ayyıldız