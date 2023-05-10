İstanbul Silivri'de 90 dönümlük bir araziye ekilen 10.000 fidan için Çamlıktepe bölgesinde yapılan temsili dikim töreni İstanbul’dan bir saat mesafe uzaklıkta olmasına rağmen kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik sonunda ise samsun yöresine ait çok bilinen bir lezzet olan keşkek de ikram edildi. Hayata geçirilen İstanbul Samsunlular Ormanı projesinin Samsunluları ve tüm ülke vatandaşlarını gururlandıracağı düşünülüyor. Hatta İstanbul Silivri’de büyük bir coşkuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirilen organizasyon için büyük bir emek harcayan İsgid ailesinin, katılımcıların tebrikleri ile de güzel ve duygu dolu anlar yaşadılar.
Fatih Aşcı, “Bu proje bir başlangıç”
İSGİD Genel Başkanı Fatih Aşcı konuşmasında ve sonrasında yaptığı açıklamasında “İstanbul’da Samsunlu genç iş insanları olarak ilk defa böyle bir proje yapılıyor. Onun için bu projeye “Samsun’da doğan güneş, İstanbul’un toprağına nefes oldu” dedik. Orman için fidan ekimi projesinin nedeni ise geçen sene yaşanan orman yangınlarından dolayı yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık. Ormanlar, karbondioksit tüketimini büyük oranda gerçekleştiren bitki topluluklarıdır. Sera gazı salınımının canlı ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip edici etkisinin geciktirilmesinde en etkin yöntemlerden biri ormanlaştırmadır. Yani ormanlaştırma, bir yandan karbon salınımının azaltılmasında etkin yöntemlerden biri olurken diğer yandan da doğanın değişen dengesini yeniden kurabilmektedir. Bu açıdan ülkemizde ormanlaştırma çok önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. İsgid açısından orman fidan ekimi projesi ise sadece bir başlangıçtır. Gelecekteki nesillere yıllarca etkisini sürdürecek projelerle yola devam edeceğiz” dedi.
Genç, yaşlı her kes fidan dikti
İSGİD; Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyona ‘’Orman’’ şiiri ile güzel başlangıç yaparak bir hatıra bırakan Samsun Bafralı genç bir kızın ardından Genel Başkan Fatih Aşcı konuşmasını yaptı. Sonrasında da Samkon Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu ve Silivri Orman İşletme Müdürü Murat Çakır da birer konuşma yaptıktan sonra kurdele kesimine geçildi. İstanbul Samsunlular Ormanı kampanyasına ve etkinliğe Nokul Lezzet Grubu Danışmanı Gastronomi Yazarı Talip Bayram, futbol, sanat ve iş dünyasından ünlüler de destek verdi. Fidan dikimi genç, yaşlı her kesimden kişi ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.
Bu büyük ve anlamlı organizasyonda emeği geçen İSGİD yönetim kadrosu;
Genel Başkan
Fatih AŞCI
Genel Başkan Vekili
Ömer Yılmaz EGE
Genel Başkan Vekili
Ersin ÜRESİN
Genel Sekreter
Cennet TAŞDELEN
İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı / Genel Sayman
Taner Yiğit
Kadın Çalışmaları Komisyonu Başkanı
Av. Nuray Badur
Ekonomi İşleri Komisyonu Başkanı
Harun Şener
Halkla İlişkiler ve STK İlişkileri Komisyonu Başkanı
Savaş Şahin
Hayvan ve Doğa Hakları Komisyonu Başkanı
Caner Yılmaz
Hukuk ve Adalet İşleri Komisyonu Başkanı
Av. İsa Keskin
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Komisyonu Başkanı
Tayfun Sezer
Kültür, Sanat Çalışmaları ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Eren Keskin
Ticari ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Komisyonu Başkanı
İbrahim Keleş
Yönetim Kurulu Üyesi
Akif Aşcı
Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Başkaya
Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat Atasoy
Yönetim Kurulu Üyesi
İlyas Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Şark
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Şark
Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Güneş
Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Ayyıldız