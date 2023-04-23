Bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ve havanın güzel oluşuyla birlikte insanlar kendilerini sahillere attı. Kimisi Sarayburnu’nda demirli TCG Anadolu Gemisi’ni gezmeye gelirken kimiside ailesiyle birlikte sahil kenarında mangal ve semaver keyfi yapmak için sahillere akın edince Zeytinburnu-Eminönü arasındaki sahil bandı kilitlendi.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeye gelenler, Eminönü ve çevresinde kalabalık oluşturdu. Bu bölgedeki vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken, yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kalabalık nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çekenler, araç ve tramvay yolunda ilerleyebildi.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yoğunluk nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, Sirkeci Marmaray durağından sadece çıkışlara izin verildi. Burayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise görevliler tarafından Cağaloğlu durağına yönlendirildi.

FENALIK GEÇİRENLER OLDU

Peronlardaki yoğunluğun azaltılması için istasyonun giriş kapıları bir süre kapatıldı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar istasyonun camlarını yumruklarken, bazı vatandaşlar ise polis ekipleriyle tartıştı. Yoğunluktan en çok çocuklar ve yaşlılar olumsuz etkilendi. Kalabalığın içinde sıkışan bir çocuk babasının kucağından iner inmez ağlarken, yaşlı bir kadında istasyonun giriş kapısının önünde fenalık geçirdi. Vatandaşlar, istasyonun kapılarının kapatılmasından dolayı görevlilere tepki gösterdi. Öte yandan Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bayram nedeniyle Eminönü’ne gezmeye gelen vatandaşlardan biri, tramvaya binmek için 1 saattir beklediğini söyledi. Bir başkası da 20 yıldır İstanbul’da yaşadığını, böyle kalabalık bir manzarayla ilk defa karşılaştığını söyledi.

VAPURA HÜCUM ETTİLER

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Eminönü, Sultanahmet gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde trafik ve insan yoğunluğuna neden olurken, vapur iskelelerinde de kalabalık arttı. Vapura binmek isteyenler, iskeleler ve çevresinde kuyruk oluşturdu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında, Ramazan Bayramı yoğunluğu ve yaya güvenliği nedeniyle iptal edilen Eminönü-Sultanahmet istasyonları arasındaki tramvay seferleri daha sonra yeniden başladı.