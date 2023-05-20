Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonca İstanbullu vatandaş pazar gününü ailesiyle, sevgilisiyle, arkadaşlarıyla daha güzel vakit geçirebileceği yerleri araştırıyor. Ormanlık, sahil yerleri, gidilecek en güzel mekanları araştırıyorlar. Peki İstanbul'da pazar günü gidilebilecek yerler neresi? İşte sizin için pazar günü gidilecek yerleri araştırdık.

Caddebostan Bostancı Arası Kara ve Sahil Parkı

Caddebostan Bostancı Arası Kara ve Sahil Parkı'na nasıl gidilir?

Eğer Anadolu yakasından Caddebostan’a gidiyorsan otobüs ve Marmaray tercihlerini kullanmakta fayda var. Caddebostan’a Kadıköy-Pendik arasında çalışan 4, 16, 16D otobüsleri ile kolayca ulaşmanız mümkündür.

Eğer yürümeyi seviyorsanız 15-20 dakika Marmaray’ın Erenköy ya da Suadiye İstasyonlarında inerek Caddebostan’a ulaşmak mümkündür.

BÜYÜKADA

Büyükada'ya nasıl gidilir?

Büyükada'ya gitmek isteyen vatandaşlarımızın en kolay ulaşabileceği toplu taşıma aracı vapurdur. Eminönü'nden kalkan şehir hatları Kadıköy'e uğrayıp sırayla tüm adalara gitmektedir.

BEBEK SAHİLİ

Bebek Sahiline nasıl gidilir?

Yazın gelmesiyle birlikte vapur ulaşımını tercih etmek isteyen vatandaşlarımız, Eminönü, Beşiktaş, Arnavutköy, Emirgan, İstinye, Büyükdere, ve Sarıyer gibi noktalardan Bebek’e ulaşmak mümkündür. İstanbul'un çoğu bölgesinden Bebek Sahiline ulaşım mümkündür.

POLONEZKÖY

Polonezköy'e nasıl gidilir?

Evet... Sahil ve yoğun vatandaş temposundan sıkıldıysanız sizler için sunacağımız bir diğer yer ise Polonezköy. Daha sakin ve doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşların uğrak noktası Polonezköy olabilir. Haftanın stresini atmak için İstanbul'da gidilecek mekanların başında geliyor. 137 no'lu Kavacık -Beykoz-Riva-Cumhuriyet Köyü belediye otobüslerini kullanarak rahatça ulaşabilirsiniz...