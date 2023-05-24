İş insanlarının ve ünlü isimlerin yapmış olduğu yardımlar vardır. İşte maddi yardımda bulunan isimler...
Maddi Yardım Yapan Hayırsever İş İnsanları
-Tuncay Özilhan
-Berat Ösen
-Şenol Şenkaya
-Armağan Metin İlci
-Saadettin Saran
-Ali Koç
-Firuzhan Kanatlı
-Acun Ilıcalı
-Hayrettin Çaycı
-Hüsnü Özyeğin
-Sinan Tara
-Mehmet Ali Aydınlar
-Ahmet Eren
-Murat Dedeman
-Necati Kurmel
-Erol Bilecik
-Fevzi Keskinoğlu
-Ali Doğramacı
-Şerife İnci Eren
-Serhat Alpagut
-İdil Yiğitbaşı
-İbrahim Çeçen
-Feyyaz Berker
-Alev Berker
-Nafi Güral
-Metin İlci
-Muzaffer Çilek
-Ahmet Nazif Zorlu
-Ahmet Said Kavurmacı
-Fevzi Keskinoğlu
-Zeki Yurtbay
-Adnan Polat
-Öner Hekim
-Erden Timur
-Erdem Çenesiz
-Sedat Özgür
-Ahmet Kocabıyık
-Davut Doğan
-İpek Ilıcak Kayaalp
-Burak Kızılhan
-Begüm Doğan Faralyalı
-Avni Çelik
-Fikret Öztürk
-Ali Raif Dinçkök
En Çok Maddi Yardım Yapan İsimler
-Haluk Levent
-Fatih Terim
-Müge Anlı
-Seda Sayan
-Esra Erol
-Sarp Akkaya
YENİGÜN HABER MERKEZİ