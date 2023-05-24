İş insanlarının ve ünlü isimlerin yapmış olduğu yardımlar vardır. İşte maddi yardımda bulunan isimler...

14 Haziran Çarşamba İzmir Namaz Saatleri 14 Haziran Çarşamba İzmir Namaz Saatleri

Maddi Yardım Yapan Hayırsever İş İnsanları

-Tuncay Özilhan
-Berat Ösen
-Şenol Şenkaya
-Armağan Metin İlci
-Saadettin Saran
-Ali Koç
-Firuzhan Kanatlı
-Acun Ilıcalı
-Hayrettin Çaycı
-Hüsnü Özyeğin

-Sinan Tara
-Mehmet Ali Aydınlar
-Ahmet Eren
-Murat Dedeman
-Necati Kurmel
-Erol Bilecik
-Fevzi Keskinoğlu
-Ali Doğramacı
-Şerife İnci Eren
-Serhat Alpagut
-İdil Yiğitbaşı
-İbrahim Çeçen
-Feyyaz Berker
-Alev Berker
-Nafi Güral
-Metin İlci
-Muzaffer Çilek
-Ahmet Nazif Zorlu
-Ahmet Said Kavurmacı
-Fevzi Keskinoğlu
-Zeki Yurtbay
-Adnan Polat
-Öner Hekim
-Erden Timur
-Erdem Çenesiz
-Sedat Özgür
-Ahmet Kocabıyık
-Davut Doğan
-İpek Ilıcak Kayaalp
-Burak Kızılhan
-Begüm Doğan Faralyalı
-Avni Çelik
-Fikret Öztürk
-Ali Raif Dinçkök

En Çok Maddi Yardım Yapan İsimler

-Haluk Levent
-Fatih Terim
-Müge Anlı
-Seda Sayan
-Esra Erol
-Sarp Akkaya 

YENİGÜN HABER MERKEZİ