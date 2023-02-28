Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.

Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)