İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla kentteki yüzme alanları ve plajlarla ilgili alınan kararları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınmasının sağlanacağına işaret edildi.

BELİRLENEN YERLER HARİCİNDE SUYA GİRMEK YASAKLANDI

İstanbul sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlerde girmeye yasaklandığına vurgu yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen alanlar dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhalarının uygun yerlere konulacağı aktarıldı.

VALİLİK PLAJLARIN İSİM LİSTESİNİ YAYIMLADI

İstanbul Valiliği şehirde denize girilebilecek 96 noktanın listesini de yayımladı. İşte içinde Kadıköy Suadiye Plajı ve Tuzla Belediyesi Halk Plajı'nın da yer aldığı o liste;