İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü olduğu kadar, birbirinden güzel kafe ve mekanlara da ev sahipliği yapmaktadır. İşte İstanbul'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken kafeler:

Mavra Café (Karaköy)

Karakteristik Karaköy atmosferini yaşayabileceğiniz bu kafe, lezzetli kahveleri ve sıcak ortamıyla öne çıkmaktadır.

Petra Roasting Co. (Gayrettepe)

Şık ve modern dekoruyla dikkat çeken bu kafe, özellikle kahve tutkunları için kaliteli kahve seçenekleri sunmaktadır.

Walter's Coffee Roastery (Kadıköy)

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Breaking Bad konseptiyle dikkat çeken bu kafe, sıradışı sunumları ve lezzetli kahveleri ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Fazıl Bey Türk Kahvesi (Kadıköy)

İstanbul'un en ünlü Türk kahvesi mekanlarından biri olan Fazıl Bey, tarihi atmosferi ve lezzetli kahve sunumlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

The House Café (Ortaköy)

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Boğaz manzaralı bu şık kafe, güzel bir kahvaltı veya akşam yemeği için idealdir. Lezzetli menü seçenekleri ve manzarası ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Latife Türk Kahvesi (Beşiktaş)

Tarihi ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken bu kafe, özellikle Türk kahvesi tutkunları için ziyaret edilmesi gereken bir mekan.

Brew Coffeeworks (Eminönü)

Tarihi yarımada içinde yer alan bu kafe, özellikle kahve severler için harika seçenekler sunuyor. Lezzetli kahveleri ve güler yüzlü hizmeti ile ön plana çıkmaktadır.

Kronotrop (Cihangir)

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Şirin ve samimi bir atmosfere sahip olan bu kafe, özellikle kahve tutkunları için kaliteli kahve seçenekleri sunmaktadır.

Kavanoz Kafe (Nişantaşı)

Renkli dekorasyonu ve sıcak atmosferi ile dikkat çeken bu kafe, lezzetli kahvaltı seçenekleri ve menüsü ile ziyaretçilerini memnun ediyor.

İstanbul'un zengin kültürü ve tarihi dokusunu yaşayabileceğiniz bu kafelerde keyifli vakit