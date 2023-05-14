Seçim sonrası altın zirve yapar mı?

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Açıklamada, söz konusu hatlar şöyle sıralandı:

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçim ler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı sefer lerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

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