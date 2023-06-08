Taşı toprağı altın İstanbul artık işçi memur için adeta bit cehennem oldu. Özellikle yabancıların konut piyasasına kiracı veya alıcı olarak girmesi İstanbul’u yaşanabilecek kent olmaktan çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da merkezi ilçelerde 2+1 ev kiralamak için hane gelirinin 30-60 bin lira bandında olması gerekiyor..

Mevcut hayat pahalılığına ek olarak İstanbul özelinde fahiş kira artışları da çalışan nüfusun temel sorunlardan biri haline geldi. İstenen kira bedelleri çoğu zaman maaşların dahi üzerine çıkarken, Gayrimenkul değerlendirme şirketlerinin yaptığı araştırmalar vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Verilere göre, ev kiraları normal gelirin çok üstünde seyrediyor

Araştırmalarda ilan sitelerindeki, 0-5 yaş aralığındaki binalarda normal katta konumlu en az 90 metrekare brüt alanlı, 2+1 tipi konutların ‘en düşük kira fiyatları’ esas alındı. Hane halkı gelirinin yüzde 30’unun kiraya ayrılabilir olduğu kabulüyle ilçe ilçe aylık hane gelir beklentisi ortaya konuldu.

İstanbul’da en düşük kira bedellerinin Silivri, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü gibi kent çeperlerinde yoğunlaştığını belirtildi. Bu bölgelerde bile bazı alanlarda kira bedelleri 20-25 lira aralığına kadar yükselebiliyor.

Sezonluk kiralamaların yoğun olduğu Adalar’dan sonra hane halkı aylık minimum gelir beklentisinin en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. En düşük kira fiyatları dahi dikkate alındığında en düşük aylık gelir beklentisi Beşiktaş’ta 67 bin lira, Kadıköy’de 63 bin lira, Bakırköy’de ise 56 bin lira gibi anormal değerler ortaya çıktı.