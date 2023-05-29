İstanbul'da kim ne kadar oy aldı? Erdoğan İstanbul'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu İstanbul'da ne kadar oy aldı? En çok hangi ilçe Erdoğana oy verdi? En çok hangi ilçe Kılıçdaroğlu'na oy verdi? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan 9 milyon 889 bin 852 geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, dün gerçekleştirilen seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulunca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.

- İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı

İl Seçim Kurulunun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.

Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

- Erdoğan en çok oyu Bağcılar'dan, Kılıçdaroğlu Esenyurt'tan aldı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı.

Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

- İlçelere göre oy dağılımı

İlçeler Adaylar Cumhur İttifakı adayı Bakan Koca'nın acı günü Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adalar 2 bin 952 8 bin 480 Arnavutköy 120 bin 223 68 bin 556 Ataşehir 117 bin 392 163 bin 811 Avcılar 109 bin 389 150 bin 617 Bağcılar 267 bin 903 180 bin 989 Bahçelievler 186 bin 256 182 bin 653 Bakırköy 35 bin 34 112 bin 171 Başakşehir 152 bin 484 125 bin 373 Bayrampaşa 92 bin 993 83 bin 273 Beşiktaş 20 bin 656 97 bin 506 Beykoz 89 bin 303 75 bin 484 Beylikdüzü 99 bin 492 135 bin 916 Beyoğlu 71 bin 4 71 bin 508 Büyükçekmece 76 bin 751 94 bin 944 Çatalca 23 bin 276 30 bin 836 Çekmeköy 95 bin 976 91 bin 524 Esenler 178 bin 94 99 bin 384 Esenyurt 249 bin 409 293 bin 289 Eyüpsultan 129 bin 824 141 bin 177 Fatih 120 bin 78 102 bin 325 Gaziosmanpaşa 176 bin 378 133 bin 122 Güngören 93 bin 439 79 bin 429 Kadıköy 60 bin 734 285 bin 217 Kağıthane 152 bin 82 137 bin 578 Kartal 137 bin 97 188 bin 84 Küçükçekmece 217 bin 766 277 bin 402 Maltepe 132 bin 304 220 bin 186 Pendik 266 bin 439 212 bin 44 Sancaktepe 150 bin 876 149 bin 723 Sarıyer 92 bin 310 135 bin 487 Silivri 54 bin 870 76 bin 644 Sultanbeyli 142 bin 69 bin 523 Sultangazi 198 bin 763 134 bin 292 Şile 15 bin 711 14 bin 986 Şişli 49 bin 574 122 bin 972 Tuzla 89 bin 483 93 bin 899 Ümraniye 252 bin 143 217 bin 62 Üsküdar 165 bin 781 186 bin 362 Zeytinburnu 82 bin 419 77 bin 366

(AA)

