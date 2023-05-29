İstanbul'da kim ne kadar oy aldı? Erdoğan İstanbul'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu İstanbul'da ne kadar oy aldı? En çok hangi ilçe Erdoğana oy verdi? En çok hangi ilçe Kılıçdaroğlu'na oy verdi? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan 9 milyon 889 bin 852 geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, dün gerçekleştirilen seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulunca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.

- İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı

İl Seçim Kurulunun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.

Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

- Erdoğan en çok oyu Bağcılar'dan, Kılıçdaroğlu Esenyurt'tan aldı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı.

Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

- İlçelere göre oy dağılımı

İlçeler Adaylar

Cumhur İttifakı adayı

Bakan Koca'nın acı günü Bakan Koca'nın acı günü

Recep Tayyip Erdoğan

Millet İttifakı adayı

Kemal Kılıçdaroğlu
Adalar 2 bin 952 8 bin 480
Arnavutköy 120 bin 223 68 bin 556
Ataşehir 117 bin 392 163 bin 811
Avcılar 109 bin 389 150 bin 617
Bağcılar 267 bin 903 180 bin 989
Bahçelievler 186 bin 256 182 bin 653
Bakırköy 35 bin 34 112 bin 171
Başakşehir 152 bin 484 125 bin 373
Bayrampaşa 92 bin 993 83 bin 273
Beşiktaş 20 bin 656 97 bin 506
Beykoz 89 bin 303 75 bin 484
Beylikdüzü 99 bin 492 135 bin 916
Beyoğlu 71 bin 4 71 bin 508
Büyükçekmece 76 bin 751 94 bin 944
Çatalca 23 bin 276 30 bin 836
Çekmeköy 95 bin 976 91 bin 524
Esenler 178 bin 94 99 bin 384
Esenyurt 249 bin 409 293 bin 289
Eyüpsultan 129 bin 824 141 bin 177
Fatih 120 bin 78 102 bin 325
Gaziosmanpaşa 176 bin 378 133 bin 122
Güngören 93 bin 439 79 bin 429
Kadıköy 60 bin 734 285 bin 217
Kağıthane 152 bin 82 137 bin 578
Kartal 137 bin 97 188 bin 84
Küçükçekmece 217 bin 766 277 bin 402
Maltepe 132 bin 304 220 bin 186
Pendik 266 bin 439 212 bin 44
Sancaktepe 150 bin 876 149 bin 723
Sarıyer 92 bin 310 135 bin 487
Silivri 54 bin 870 76 bin 644
Sultanbeyli 142 bin 69 bin 523
Sultangazi 198 bin 763 134 bin 292
Şile 15 bin 711 14 bin 986
Şişli 49 bin 574 122 bin 972
Tuzla 89 bin 483 93 bin 899
Ümraniye 252 bin 143 217 bin 62
Üsküdar 165 bin 781 186 bin 362
Zeytinburnu 82 bin 419 77 bin 366

(AA)
 