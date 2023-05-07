Günümüzde daha güvenli bir yerde yaşamak için zeminin sağlamlığının yanı sıra bina güvenliği, ev seçerken tercih edilen kriterlerin başında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası güvenli yaşam alanı arayışı ise dikkat çekiyor. REIDIN, teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı ile hizmet sunan ENakliyat firması ile İstanbul ve Ankara’nın 2023 yılının ilk üç ayında Taşınma Hareketliliği raporunu yayınladı.

2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığında 2023 yılı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %98,38, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de %77,92 oranında İstanbul’daki taşınma oranlarında artış gözleniyor.

Raporda son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 2021 yılı 2. çeyrek olduğu görülüyor. REIDIN CEO’su Mustafa Vardar raporun sonuçlarına ilişkin şunları söylüyor: “ENakliyat ile yayınladıığmız rapor bize İstanbul ve Ankara gibi iki büyük ilimizde önemli bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. Özellikle yaşadığımız deprem felaketi sonrası güvenli bölge ve bina arayışımız hareketliliğin artmasına ilişkin önemli bir faktör.”

İSTANBUL’UN EN HAREKETLİ İLÇESİ KADIKÖY

2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, taşınma oranları yönünden İstanbul’da en fazla öne çıkan ilçe olan Kadıköy %7,70 ile en çok taşınan, %7,20 ile en hareketli ve %6,87 ile en çok tercih edilen ilçe durumunda yer alıyor. En çok taşınılan ilçeler kategorsinde ise Kadıköy’ü sırasıyla %6,48 ile Pendik, %5,87 ile Maltepe, %5,34 ile Esenyurt ve 5.26% ile Küçükçekmece ilçeleri izliyor. En hareketli ilçeler kategorisinde Kadıköy’ü, 6.08% ile Maltepe, %5,21 ile Pendik, %4,71 ile Esenyurt ve %4,47 ile Ümraniye ilçeleri takip ediyor. En çok tercih edilen ilçeler kategorisinde ilk sırayı alan Kadiköy’ü sırasıyla %6,36 Pendik, %5,97 ile Ümraniye, %5,06 Maltepe ve %4,93 ile Kartal ilçelerinin takip ettiği görüyor. Raporda, Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi %1,30 ile en çok taşınan mahalle durumunda iken, Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi %1,31 ile en hareketli mahalle konumunda yer alıyor. Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ise %1,24 ile en çok tercih edilen mahalle olarak öne çıkıyor.

Ankara’nın En Hareketli İlçesi Çankaya

Taşınma Endeksi araştırmasında yer alan bir diğer ilimiz de Ankara. Rapora göre; Ankara’da taşınmalarda (, 2023 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %77,09 oranında, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de %27,76 oranında artış gözleniyor. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem 2021 2. çeyrek olarak görülüyor. 2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, taşınma oranları yönünden en fazla öne çıkan ilçe olan Çankaya %26,21 ile en çok taşınan, %18,55 ile en hareketli ve %23,42 ile en çok tercih edilen ilçe olarak görülüyor. En çok taşınan ilçeler kategorisinde Çankaya’yı, %16,53 ile Etimesgut, %12,90 ile Yenimahalle, %11,69 ile Mamak, %8,06 ile Keçiören ilçeleri izliyor. En hareketli ilçeler sıralamasında Çankaya’dan sonra %16,94 ile Etimesgut, %15,32 ile Yenimahalle, %11,29 ile Altındağ ve %11,29 ile Keçiöğren ilçeleri yer alıyor. Ankada’da en çok tercih edilen ilçe yine Çankaya oluyor. Çankaya’yı %15,51 ile Etimesgut, %11,71 ile Mamak, %11,39 Yenimahalle, %10,76 ile Keçiören ilçeleri takip ediyor. 2023 1. çeyrek sonuçlarına göre, Çankaya ilçesine bağlı İlkbahar ile Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca ve Elvan Mahalleleri %2,23 ile en çok taşınan mahalleler. Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi ile Etimesgut ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi %2,38 ile en hareketli mahalleler olarak öne çıkarken, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi ise %2,71 ile en çok tercih edilen mahalle olarak yerini alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ