Pendik'te düzenlenen operasyonda 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Pendik'teki bir adrese getirildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste kaçak olduğu belirlenen 15 bin 289 ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)