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- Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi
- Askeri Müze
- Aşiyan Müzesi
- Atatürk İnkîlap Müzesi
- Aya İrini Müzesi
- Ayasofya
- Aynalıkavak Kasrı
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi
- Barış Manço Müze Evi
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Evrak Daimi Sergisi
- Bedros Şirinoğlu Müzesi
- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi
- Beykoz Kasrı
- Beylerbeyi Sarayı
- Büyük Saray Moziakleri Müzesi
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi
- Cumhuriyet Eğitim Müzesi
- Çanakkale Zafer Müzesi
- Çinili Köşk Müzesi
- Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi
- Delta Teknoloji Müzesi
- Deniz Müzesi
- Doğançay Müzesi
- Dolmabahçe Saat Müzesi
- Dolmabahçe Sarayı Müzesi
- Eski Şark Eserleri Müzesi
- Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi
- Fethiye Camii Müzesi
- Florence Nightingale Müzesi
- Florya Atatürk Deniz Köşkü
- Galata Mevlevihanesi Müzesi
- Galatasaray Müzesi
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- Haluk Perk Özel Müzesi
- Havacılık Müzesi
- Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi
- Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi
- Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi
- Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi
- Ihlamur Kasrı
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- İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
- İstanbul Arkeoloji Müzesi
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- İstanbul Lale Müzesi
- İstanbul Lisesi Müzesi
- İstanbul Modern Sanat Müzesi
- İstanbul Oyuncak Müzesi
- İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi Anıt Müzesi
- İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi
- Kariye Camii Müzesi
- Kazım Karabekir Paşa Müzesi
- Kilim ve Düz Yaygılar Müzesi
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- Pera Müzesi
- PTT İstanbul Müzesi
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- Sağlık Müzesi
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- Şehir Müzesi
- Taceddin Dergâhı Müzesi
- TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi
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- Topkapı Sarayı
- Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi
- Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
- Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi
- Türkiye İş Bankası Müzesi
- Türvak Sinema ve Televizyon Müzesi
- Ural Ataman Klasik Otomobiller Müzesi
- Yahya Kemal Müzesi
- Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi
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