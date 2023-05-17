Müzeler haftası ne zaman? 2023 Ücretsiz olacak müzeler hangileri olacak? Müzeler haftası ne zaman? 2023 Ücretsiz olacak müzeler hangileri olacak?
  1. Adalar Müzesi
  2. Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi
  3. Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi
  4. Askeri Müze
  5. Aşiyan Müzesi
  6. Atatürk İnkîlap Müzesi
  7. Aya İrini Müzesi
  8. Ayasofya
  9. Aynalıkavak Kasrı
  10. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi
  11. Barış Manço Müze Evi
  12. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hazine-i Evrak Daimi Sergisi
  13. Bedros Şirinoğlu Müzesi
  14. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi
  15. Beykoz Kasrı
  16. Beylerbeyi Sarayı
  17. Büyük Saray Moziakleri Müzesi
  18. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi
  19. Cumhuriyet Eğitim Müzesi
  20. Çanakkale Zafer Müzesi
  21. Çinili Köşk Müzesi
  22. Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi
  23. Delta Teknoloji Müzesi
  24. Deniz Müzesi
  25. Doğançay Müzesi
  26. Dolmabahçe Saat Müzesi
  27. Dolmabahçe Sarayı Müzesi
  28. Eski Şark Eserleri Müzesi
  29. Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi
  30. Fethiye Camii Müzesi
  31. Florence Nightingale Müzesi
  32. Florya Atatürk Deniz Köşkü
  33. Galata Mevlevihanesi Müzesi
  34. Galatasaray Müzesi
  35. Halı Müzesi
  36. Haluk Perk Özel Müzesi
  37. Havacılık Müzesi
  38. Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi
  39. Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi
  40. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi
  41. Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi
  42. Ihlamur Kasrı
  43. II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi
  44. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
  45. İstanbul Arkeoloji Müzesi
  46. İstanbul Fotoğraf Müzesi
  47. İstanbul Lale Müzesi
  48. İstanbul Lisesi Müzesi
  49. İstanbul Modern Sanat Müzesi
  50. İstanbul Oyuncak Müzesi
  51. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi Anıt Müzesi
  52. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi
  53. Kariye Camii Müzesi
  54. Kazım Karabekir Paşa Müzesi
  55. Kilim ve Düz Yaygılar Müzesi
  56. Kont Ödön Szechenyi İtfaiye Müzesi
  57. Küçüksu Kasrı
  58. Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi
  59. Maslak Kasrı
  60. Masumiyet Müzesi
  61. Milli Saraylar Resim Müzesi
  62. Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi
  63. Miniatürk
  64. Mübadele Müzesi
  65. Orhan Kemal Müzesi
  66. Osmanlı Bankası Müzesi
  67. Panorama 1453 Tarih Müzesi
  68. Pelit Çikolata Müzesi
  69. Pera Müzesi
  70. PTT İstanbul Müzesi
  71. Rahmi Koç Müzesi
  72. Rezan Has Müzesi
  73. Rumeli Hisarı
  74. Sakıp Sabancı Müzesi
  75. Sabiha Tansuğ Müzesi
  76. Sadberk Hanım Müzesi
  77. Sağlık Müzesi
  78. Sait Faik Abasıyanık Müzesi
  79. Santralistanbul
  80. Saray Koleksiyonları Müzesi
  81. Şair Adam Mickiewicz Müzesi
  82. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Müzesi
  83. Şehir Müzesi
  84. Taceddin Dergâhı Müzesi
  85. TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi
  86. Tekfur Sarayı
  87. Topkapı Sarayı
  88. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi
  89. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi
  90. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
  91. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi
  92. Türkiye İş Bankası Müzesi
  93. Türvak Sinema ve Televizyon Müzesi
  94. Ural Ataman Klasik Otomobiller Müzesi
  95. Yahya Kemal Müzesi
  96. Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi
  97. Yedikule Hisarı
  98. Yerebatan Sarnıcı
  99. Yıldız Sarayı

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