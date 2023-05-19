İstanbul'daki döviz bürolarında alış ve satış fiyatlarındaki farklılık dikkat çekti. Aynı ilçelerde bulunan döviz bürolarında bile fiyat farklılıkları görüldü. Fiyat farklılıklarının turistik bölgelerde daha sık olduğu gözlendi. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Natalya Ketenci, "Yatırımcılar arasında panik var. Türkiye'de bunu birkaç kez yaşadık, döviz arttığı zaman insanlar, yatırımcılar panikliyor. Döviz daha fazla artacak diye alım yapmaya başlıyorlar" dedi.

İstanbul'daki döviz bürolarının tabelalarındaki farklı fiyatlandırmalar dikkatlerden kaçmadı. Aynı ilçelerde bile fiyat farklılıkları yaşanırken, turistik bölgelerde fiyat farklılıklarının daha sık olduğu gözlendi. Dr. Natalya Ketenci, yatırımcılar arasında panik yaşandığını belirterek, "100 metrede 70 kuruş fark varsa ya da bir yerde 19 liraya satılırken başka bir yerde 26 liraya satılıyorsa yeterli kontrol mekanizmalarımız yok demektir" dedi.

DÖVIZ KURLARI İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞİYOR

İstanbul'daki bazı döviz bürolarının son dönemdeki kur değerleri ve birbirleri arasındaki fiyat değişimleri dikkat çekiyor. Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'taki farklı döviz bürolarında benzer zaman aralıklarında ABD Doları'nın satış fiyatı arasında 50 kuruş, alış fiyatı arasında ise 40 kuruşluk farklar görüldü. Fiyat farklılıklarının turistik bölgelerde daha sık olduğu gözlendi. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci, son dönemde serbest döviz piyasasındaki farklı fiyat uygulamalarını değerlendirdi.

"BU FIRSATÇILIK OLABİLİR"

Natalya Ketenci, "Döviz her ne kadar serbest piyasa gibi görünse de aslında Türkiye'de kontrol altında. Bu nedenle farklı dalgalanmalar olabiliyor ve dalgalanmaların içinde de çok farklı etkiler var. Özellikle kısa vadeli etkiler için 'spekülasyon' var. Spekülasyonun anlamı şu; eğer para birimi çok düştüyse satın almak zorundasınız, çok yükseldiyse de satmak zorundasınız. O zaman kısa vadede ani spekülasyonlar olabilir. Turistik yerlerde daha fazla talep olabilir çünkü daha fazla turist vardır. Talep olduğu zaman da doların fiyatı artıyor. Türkiye'de piyasaya genel olarak bakmak lazım. Tek bir kur olmalı, yükseliyorsa bütün döviz yerlerinde yükselmeli, düşüyorsa düşmeli. Demek ki o döviz bürolarında spekülasyon var, piyasa dışı satışlar var. Bu aslında yasal değil. Bu fırsatçılık olabilir. Çünkü aslında reel kur vardır, o kurdan satmak ya da almak gerekir. Çok büyük bir fark olmaması lazım" dedi.

"DEMEK Kİ YETERLİ KONTROL MEKANİZMALARIMIZ YOK"

Olağandışı fiyat uygulamalarının piyasayı olumsuz etkilediğini belirten Ketenci, "Yatırımcılarda panik oluşuyor. Türkiye'de bunu birkaç kez yaşadık, döviz arttığı zaman insanlar, yatırımcılar panikliyor. Dövizin daha fazla artacağını düşündükleri için alım yapmaya başlıyorlar. Mesela bundan 1,5 sene önce birçok insanın kredi bile çektiğini biliyoruz çünkü panik yaratıldı, doların fiyatı 30'a çıkacak diye. İnsanlar panikledi ve alım yapmaya başladı. O panik geçince fiyat düştü. Bugüne kadar hiçbir zaman 30'a çıkmadı. Ofisler bakkal gibi olmamalı, hatta sıkı denetim olmalı. Yani 100 metrede 70 kuruş fark varsa ya da bir yerde 19 liraya satılırken başka bir yerde 26 liraya satılıyorsa demek ki yeterli kontrol mekanizmalarımız yok. Panik yapmamak lazım, herkes dolar alıyor, ben de dolar alayım gibi panik yapmamak lazım. Biraz daha soğukkanlı davranmamız gerekiyor. Mesela seçim döneminde belirsizlik var. Yatırımcılar durgun kalabilir ya da biraz geri çekilebilir. Vatandaşlar için en önemli şey her yerden bilgi alıp uygulamamak. Çünkü çok farklı bilgiler geliyor, spekülasyon da oluyor ve tabii ki panik yaratıyor." dedi.