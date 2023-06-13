Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’le birlikte rock müzik duayenleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu, Aktif Bank Özel Bankacılık sponsorluğunda İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın ana sponsorluğunda, Life Park’ta gerçekleşen konser yaklaşık 8 bin kişi tarafından takip edilirken, ünlü isimler de konseri izledi.

Aktif Bank Özel Bankacılık misafirleri ve bankanın iş ortaklarının da davetli olduğu konserde Johnny Depp ve arkadaşları sergiledikleri performansla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Ayrıca konserden bir gün önce 60’ıncı yaş gününü kutlayan Johnny Depp, grup arkadaşlarıyla birlikte konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Bilindiği gibi Aktif Bank Özel Bankacılık, daha önce de dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams ve İngiliz rock grubu Deep Purple’ın İstanbul’daki konserlerini sponsorluğuyla desteklemişti.