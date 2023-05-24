İstanbul'da birçok semtte çeşitli pazarlar kurulmaktadır. İşte İstanbul'da sıkça rastlanan pazarlardan bazılarını sizin için araştırdık.

Kadıköy Salı Pazarı:

Kadıköy'ün en ünlü pazarlarından biridir. Her Salı günü kurulan bu pazarda, giyim, ev eşyaları, meyve-sebze, peynir, zeytin gibi birçok ürün bulunabilir.

Başakşehir Pazartürk:

Başakeşhir Meydanı'nda kurulan Pazartürk, her hafta cumartesi günleri ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Giyim, tekstil ürünleri, çeşitli atıştırmalıklar ve daha fazlası bu pazarda bulunabilir.

Bakırköy Sosyete Pazarı:

Bakırköy'de her hafta cumartesi günleri kurulan bu pazarda, meyve-sebze, balık, peynir, giyim ve diğer birçok ürünü bulabilirsiniz.

Fatih Çarşamba Pazarı:

Fatih ilçesinde Çarşamba günleri kurulan bu pazarda, taze meyve-sebze, tekstil ürünleri, ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunur.

Üsküdar Salı Pazarı:

Üsküdar'da Salı günleri kurulan bu pazarda, meyve-sebze, tekstil ürünleri, çeşitli atıştırmalıklar ve ev eşyaları gibi birçok ürün satılmaktadır.

Beylikdüzü Pazarı:

Beylikdüzü'nde cumartesi ve pazar günleri kurulan bu pazarda, çeşitli giyim, meyve-sebze, ev eşyaları gibi ürünleri bulabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ