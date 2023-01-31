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Adresinde bulunmayan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

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Bu tespit üzerine çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, söz konusu silahlı terör örgütü üyesi 10 kişiyi yakaladı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu, çeşitli soruşturmalar kapsamında haklarında ifade, ihbar, ardışık arama bulunan ve avukat mahrem imamlarla telefonla iletişim kurduğu tespit edilen 11 kişinin kimliklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.