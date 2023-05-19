Merhaba değerli okuyucularımız, bugün sizlere İstanbul’da ilk evini almak isteyenler için harika bir kampanya hakkında bilgi vereceğiz. Detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bu kampanya hakkında tüm detaylar ve başvuru şartları yazımızda yer alacak. İşte İstanbul’da ilk evini alacaklara yeni kampanya!

Kampanya Detayları

İstanbul’da yaşayan ve bir ev sahibi olmak isteyenler için harika bir fırsat sunuluyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek, geri kalan tutarı 120 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Bu kampanya ile ev sahibi olmak hayal değil!

İstanbul'da daha önce hiç ev sahibi olmamış vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım koşullarını sağlayan başvuru sahipleri yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Sosyal Konut Projesi kapsamında sadece ilk evini alacak vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.

Toplam 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, büyük şehir vizyonlu sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular 2 Haziran'a kadar www.emlakkonut.com.tr üzerinden yapılabilecek.

Başvuru Şartları

Bu kampanyadan yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Ayrıca, İstanbul’da ikamet ediyor olmanız şartı da bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, belirli bir gelir seviyesine sahip olmanız gerekmektedir. Tüm başvuru şartları için ilgili kurumun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençler için özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18-30 yaş arasındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir sahibi olma şartı aranmayacak.

İstanbul’da yaşayan ve ev sahibi olmak isteyenler için bu kampanya harika bir fırsat sunuyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek, geri kalan tutarı 120 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Başvuru şartlarına uygun olan herkes bu fırsattan yararlanabilir. İlgili kurumun web sitesinden tüm detayları öğrenebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Hayallerinizdeki ev artık çok daha yakınınızda!