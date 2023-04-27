AVCILAR

NO: 34826411



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, MARMARA SAHİL, SAHİL YOLU, ÇEŞME, İHSANBEY sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34819595



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 163. sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34826164



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34819676



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 29/04/2023 00:01:00 - 29/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819675



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 29/04/2023 00:01:00 - 29/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819677



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 29/04/2023 00:01:00 - 29/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34825450



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34812269



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, YENER, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/04/2023 00:00:00 - 29/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809055



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ITRİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI sk bölgelerinde 29/04/2023 10:00:00 - 29/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34827080



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34827497



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA SALHANESİ, MUTFAK KAPISI, TABAKHANE YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, MELEK, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, SERİN, TOPRAK YOKUŞU sk bölgelerinde 29/04/2023 00:00:00 - 29/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827495



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA SALHANESİ, MUTFAK KAPISI, TABAKHANE YOKUŞU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, MELEK, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, SERİN, TOPRAK YOKUŞU sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34821487



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34819616



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 319. sk / NİNE HATUN mah 124., 125., 126., 127., 128., 129., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 154., AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 29/04/2023 09:30:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34819529



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 102., 11., 110., MARMARA, ORKİDE sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34828141



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818641



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BALIK YOLU, DURU, G-539, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826387



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1967., UFUK sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34825342



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, KAMİLPAŞA, KIZANLIK, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, PAZARYERİ, SOFULAR, YEŞİL TEKKE KUYULU sk bölgelerinde 29/04/2023 00:00:00 - 29/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34825330



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, KASIM sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34818892



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818896



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 29/04/2023 09:00:00 - 29/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819630



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BATURAY, BERRAK, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, NERGİS, PEHLİVAN, RENK, YENİÇERİ, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BAYRAM, BESTE, BIÇAKÇI, BORA, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY, BERRAK, DOĞRU, DİBEK, EYALET, KALE, KENAN, KIVILCIM, KÖPRÜLÜ, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MEMBA, OKYANUS, OTAĞ, YEŞİL KIBRIS, ZADE, ÇELEBİ MEHMET, ÇINARCIK, ÇİÇEK, ÜSKÜP, ŞAİRANE sk bölgelerinde 29/04/2023 09:30:00 - 29/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818898



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, BOZOKLAR, EYALET, GEDİZ, GÜLESER, HAYIRLI, KINIK, MUŞTA, SUADİYE, TELLİTURNAM, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATALTEPE sk bölgelerinde 29/04/2023 09:30:00 - 29/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818897



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, BOZOKLAR, EYALET, GEDİZ, GÜLESER, HAYIRLI, KINIK, MUŞTA, SUADİYE, TELLİTURNAM, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATALTEPE sk bölgelerinde 29/04/2023 09:30:00 - 29/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34826555



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/04/2023 08:30:00 - 29/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ