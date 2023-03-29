Arnavutköy

NO: 34783133



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -KARLIBAYIR mah sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781337



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 34781313



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah TÜLOĞLU sk bölgelerinde 31/03/2023 13:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34776449



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 404., 405., 407., 415. sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774696



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ORDU sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775926



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1254., 1255., 1256., 1260. sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775927



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1254., 1256., 1260., 1261., 1262., ÜSKÜP sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775658



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., ORDU sk bölgelerinde 31/03/2023 12:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

Bayrampaşa

NO: 34775656İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, CİHANGİR sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34775657İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, CİHANGİR, EMİROĞLU, HAYATİ ÜSTÜN, MESCİD, ZERDALİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34781312İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34780220



KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah sk / KARTALTEPE mah sk / KOCATEPE mah sk / MURATPAŞA mah sk / ORTAMAHALLE mah sk / TERAZİDERE mah sk / VATAN mah sk / YENİDOĞAN mah sk / İSMET PAŞA mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / MERKEZ mah sk / RAMİ CUMA mah sk / RAMİ YENİ mah sk / TOPÇULAR mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah sk bölgelerinde 31/03/2023 02:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 34782432



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah ATLAS, BAHAR, BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY, ÇAKIR ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah PALANGA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34780263



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BARBAROS BULVARI, CEMİL CAHİT TOYDEMİR, FAZIL BİLGE, MEHMET ALİ ÜLGEN, MUZAFFER GÖKSENİN, MUZAFFER TUĞSAVUL, MÜŞİR ABDULLAH, RIDVAN KORAL, VİLLA, YILDIZ POSTA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776738



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah ÖZLEM sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34780264



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, GAZİ UMUR PAŞA, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776737



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YENİ BAHAR sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34753182



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, KÜÇÜKBEBEK, İBRİKTAR sk bölgelerinde 31/03/2023 10:00:00 - 31/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747848



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, FİRUZE, GÖNENOĞLU, HOŞSOHBET, VEFABAYIRI sk bölgelerinde 31/03/2023 10:00:00 - 31/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34775744



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775733



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781311



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34778407



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1676., 1677., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1617. sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775884



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2280., 2281. sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777538



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 182., 22., 8., OKTAY RIFAT sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 23., 34., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778415



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1734. sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34781321



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774705



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776730



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776729



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774907



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah AZRA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, NECATİ MOLDER, SADABAT , SELAM sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781203



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 31/03/2023 10:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34781104



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 31/03/2023 00:00:00 - 31/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34776730



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34776506



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, GÖLGELİ, NADİDE, ZEKİ sk / TOZKOPARAN mah ATİFET, BAHÇELİ, BEYDİLLİ, EZHER, GENERAL FEHMİ TUNCALI, GÖKSEL, HATEMİ, HAYAT, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 31/03/2023 06:00:00 - 31/03/2023 06:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777345



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, SAVAŞ sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34776412



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah GÜLDESTE, GÜNAY, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775882



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEFAKAR, DENİZCİ, KARTAL, KEKLİK, MURAT, ÇARDAK sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775772



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34763260



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775770



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DOLUNAY, DOSTLUK, DİK sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34774832



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.IRMAK, 1.KESKİN, 1.KUMRU, 1.ÇELEBİ, 2304., 4.MUTLU, 6.FATİH, GÖREMEN, KAMİL EFENDİ, MUAMMER AKSOY, SAMİ PAŞA, SARAY, TEZ BAŞARAN ÇIKMAZI, YAKUT, ÖZLER, ŞEHİT RECEP sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34782959



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 31/03/2023 15:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34775301



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, YAMAN sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775302



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, BUDAK, HALK, HİLAL, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, MAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760590



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AKGÜN, AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK, PETEK BAL ÇIKMAZI sk / FERAHEVLER mah DARÜŞŞAFAKA sk / ÇAMLITEPE mah AKAR, AKGÜN, ARI, ATA, AYAZ, BARIŞ, BAYRAMLIK, CAMİ YOKUŞU ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DERYA ÇIKMAZI, ELMALI, GAZİ, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, LALELİ, MAVİ, MAZLUM, MERİÇ, TENEKE, TUNÇ, ÇAMLIPARK, ÇAYIRYOLU, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34780034



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah TATLISU sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775300



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, DUYGU, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775303



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah EREN, YOSUN, İLGİLİ sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34780129



İSTANBUL SARIYER ilce -FERAHEVLER mah sk bölgelerinde 31/03/2023 10:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34778508



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜKSELLER, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778505



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, SARIGÜZEL, VATAN, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778639



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775739



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah KÖSEM SULTAN CADDESİ bölgelerinde 31/03/2023 13:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34783090



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 31/03/2023 16:00:00 - 31/03/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34774906



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774705



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781337



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781336



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2535., 2537., 2538., 2539., 2540., 2542., 2544., 2548., 2550., 2594., S, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2296. sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781203



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 31/03/2023 10:00:00 - 31/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 34782393



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 31/03/2023 01:00:00 - 31/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.